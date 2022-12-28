【新年2023】兔年6大酒店糕點＋賀年禮盒推介　提早預訂捉緊早鳥優惠

▲ 各大酒店新年糕店合集。（圖片由酒店提供）

臨近年尾，表示新一年的兔年即將來臨！為迎接新一年，又怎可以少得新年必吃的蘿蔔糕、年糕等等不同糕點的美食？還有自用或送禮皆宜的禮盒！TOPick為大家搜羅6大酒店的糕點與賀年禮盒，大家記得要提早預訂，捉緊早鳥優惠！

1.維港凱悅尚萃酒店

▲ 「兔年有餘」 蝴蝶酥禮盒。（圖片由酒店提供）

為慶祝兔年，香港維港凱悅尚萃酒店今年與望月合作，推出「兔年有餘」 蝴蝶酥禮盒（24 件裝），包裝設計由香港藝術家 Leon Lollipop 操刀，以其「馬賽克系列」為藍 本，在傳統國畫畫布上使用牡丹丶蝴蝶和錦鯉等充滿活力的圖案，藉此帶出期盼新年萬象更新的好寓意。這款期間限定的賀年禮盒定價 HK$230，早鳥優惠 HK$198 可於2022年12月8日至2023年2月3日期間在酒店網上商店或2樓的The Farmhouse Deli餅店購買。

酒店指購買20盒或以上的賀年禮盒，可享有特別折扣優惠港幣$178 一盒，並享免費送貨至港島單一收貨地址。

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2.JW萬豪酒店

▲ JW萬豪酒店。（圖片由酒店提供）

JW萬豪酒店萬豪金殿推出賀年糕點，養顏補氣的「金箔棗皇年糕」選用山西紅棗皇，棗香馥郁。師傅只取棗肉巧手製成棗蓉，並加入椰汁、糯米粉及甘庶片糖，面層飾以金箔。「金殿蘿蔔糕」則採用本地上乘臘腸，配以日本瑤柱、蝦米、蘿蔔及粘米粉。兩款糕點均可選配禮品盒包裝（港幣348元）或簡約的保溫袋包裝（港幣298元）。

領取日期為2023年1月12日至20日。

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3. 東涌世茂喜來登酒店

▲ 東涌世茂喜來登酒店。（圖片由酒店提供）

於喜慶節日及農曆新年，香港東涌世茂喜來登酒店的「采悅軒」推出不同的賀年糕點，包括巴馬火腿蘿蔔糕($298)、沖繩黑糖薑汁年糕($298)，還有首次推出、限量200盒的乾清棗皇糕($298)。凡於2022年12月9日至2023年1月5日前，於網上商店預訂，即可享有8折優惠。

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4. 唯港薈Hotel ICON

▲ 唯港薈Hotel ICON。（圖片由酒店提供）

唯港薈天外天中餐廳行政總廚黃子其師傅與其團隊製作出三款人手炮製的鹹甜糕點，分別是櫻花蝦瑤柱臘味芋頭糕（原價港幣$298）、雲腿臘味蘿蔔糕（原價港幣$298）、傳統金糖年糕（原價港幣$298），不含防腐劑。糕點的禮盒更由理大設計學院學生郭鎧欣 (Zoe) 設計，設計理念以「收成興旺」為主題，寄願大家在新一年豐收不絕。包裝以紅色和燙金技術為設計，充滿節慶氣氛。

凡於2023年1 月15日或之前預訂，可享每盒港幣$258早鳥優惠。可以早鳥價配上自家製XO醬（早鳥價港幣$208）及自家製琥珀合桃（早鳥價港幣$168）。

5. 如心酒店

▲ 如心酒店。（圖片由酒店提供）

如心酒店集團旗下中菜廳「如」，推出四款傳統賀年糕點，包括瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、椰汁金糖年糕及桂花馬蹄糕。瑤柱臘味XO醬蘿蔔糕及五香臘味芋頭糕原價為$288，早鳥優惠價$228。椰汁金糖年糕及桂花馬蹄糕原價$268，早鳥優惠價$218，早鳥優惠至2023年1月10日

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6. 朗廷酒店

▲ 朗廷酒店。（圖片由酒店提供）

酒店米芝蓮三星粵菜食府唐閣推出三款手製賀歲年糕，包括臘味蘿蔔糕（港幣358元）、發財年糕（港幣298元）及加入特級乾瑤柱和蝦米的臘味芋頭糕（港幣358元）。各種手製賀歲年糕重750克，賀年糕點禮券可於2022年12月15日起領取。

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責任編緝：蕭雅文