【輕．功】黎耀祥深情錄音騷視帝級演技　蔣祖曼喪鬧祥哥勁緊張

▲ 《輕．功》

TVB劇《輕．功》在昨晚（12月8日）一集內，黎耀祥、蔣祖曼（Joman）同場大鬥演技。

《輕．功》劇情講到翊嵐（蔣祖曼飾）赫然發現眾人偷偷籌備媽媽繆妙（龔慈恩飾）的回顧展，由於有感展覽太過寒酸，翊嵐命令眾人「煞停」兼忍不住連番數落，十一（黎耀祥飾）見狀即扯火鬧爆：「大家為咗呢件事花咗幾多心機，你講嘢使唔使咁刻薄？有冇當過大家係長輩！」

之後父女又因價值觀問題起爭執，事緣十一認為翊嵐不應因「移民問題」與拍拖多年的男友Duncan（李日朗飾）分手，但身為女強人的翊嵐卻不想因愛情放棄事業：「我唔係媽咪呀，做唔到嫁雞隨雞。」

十一聞言再扯火：「咩呢種人嗰種人呀，佢生你架。」翊嵐即再反擊：「年代唔同咗，我有我生活，我有我事業，我唔一定要嫁人做少奶奶，我可以揀架。」

兩代價值觀不同

雖然兩父女「前世撈亂骨頭」咁款，但由於翊嵐始終是孝順女，亦明白爸爸與父母好友苦心，故後來利用自己人脈及網絡為媽媽舉辦回顧展，亦為十一及眾好友重燃希望。

祥哥與Joman的連場罵戰除對白及二人演繹均十分精彩，背後意義亦是發人深省，反映兩代人因價值觀落差衍生的矛盾之餘，十一與嵐嵐各自以為是為對方好、其實忽略了對方真正感受的處境亦值得反思。

有網友認為：「兩代人的分歧，其實都係出於愛」、「其實仔女大咗就應該有自己嘅人生，夾硬留佢地響身邊係好自私嘅行為」、「呢套戲要有一定人生閱歷嘅人至會睇得出戲味」。

提到劇中不時要對祥哥破口大罵，Joman直言很大壓力：「好記得開廠頭幾日就要指住祥哥嚟鬧，加上我第一次接觸小品劇已經好緊張，係咁諗點樣可以演好啲戲，點知諗得愈多就愈鑽牛角尖。喺我好困擾時，龔姐同祥哥好好咁同我講：『唔使諗咁多，咁演就啱喇。』好感恩佢哋好願意同我分享。」

朱仔忍住喊

該集另一亮點，是十一為繆妙的回顧展錄生平旁白，依然思念著愛妻的十一，錄旁白前表現緊張，透大氣之餘更緊張至捽眼。

但為幫亡妻成就美事，十一最終強忍傷痛，以不疾不徐的溫柔語速讀出亡妻生平，提及愛妻的烏龍事及威水史時，更先後露出甜笑及驕傲表情，笑容背後盡是痛惜，平淡語調背後亦盡見真摯的愛。

最後十一眼濕濕笑著說：「佢係影迷心中嘅蓋世女俠，丈夫嘅烏龍嬌妻，子女嘅傻瓜媽咪，千姿百態，此生無憾。」畫面及對白均十分催淚。

不少網民看畢該場戲後大呼感動，更有人將相關場口媲美影后鮑起靜早前於《下流上車族》中的錄訊息獨腳戲經典場口，留言大讚：「祥哥錄音嗰場戲好勁，同鮑起靜下流錄音場戲有得揮」、「視帝黎做得相當好，做到好似普通人死老婆嗰種無奈同傷感，其實好高難度」。

朱仔朱敏瀚談到能夠近距離直擊祥哥神級演技，他受訪時大讚祥哥好厲害：「一聽佢錄音就開始嚟料（想喊），演呢套劇特別之處，係啲感情唔可以去得太盡，要點到即止。所以我喺現場就咁做咗一個抹眼淚嘅動作，唔容許自己喊得太勁，反而咁樣個感覺更加乸住乸住！」

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