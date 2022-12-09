【大型盛事】工展會今開鑼　李家超到場購入海味及湯包等

▲ 李家超到工展會參觀。（李家超Facebook圖片）

第56屆工展會於今日（9日）開鑼，行政長官李家超今早到場參觀，並購買湯包食品、海味等。他說，很高興今年規模已回復至與疫情前相若。廠商會會長史立德就說，期望可突破10億銷售額。

工展會由今日起至明年1月1日於銅鑼灣維園舉行，今年設10個主題展區，包括新設的「經典懷舊玩具展區」，亦有香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區等。成人入場費為港幣8元，持「藍碼」或「黃碼」人士可入場，場內不設試食。

李家超今早到場參觀，他到訪經典懷舊玩具展區，形容過程勾起不少童年回憶：「小時候的那個年代，沒有手機、沒有網絡，但只要拿著一個小小的鐵皮機器人在手，已經足夠讓我高高興興玩大半天。」他購買湯包食品，將轉贈社會上有需要人士，亦購入一些小吃，稱將準備用來招待到禮賓府的賓客。他又呼籲市民可到社企攤位參觀，為在場工作的殘疾人士送上鼓勵和溫暖。

▲ 李家超購買湯包及小食。（李家超Facebook圖片）

李家超又說，很高興今年會場內戶外攤位數目超過860個，規模已回復至與疫情前相若，稱在港舉行的盛事活動陸續有來，「整體經濟和氣氛必定會越來越好！」史立德致辭時說，今年工展會規模回復疫情前水平，反映營商信心逐步恢復，有信心今年工展會可人潮如鯽，期望可突破10億銷售額。

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責任編輯：黃悅晴