【聖誕2022】聖誕長假瞓到自然醒　精選城中3大節日Brunch推介

▲ Hue推出節日香檳早午餐，由12月24、26 和 27日為期3天，早午餐美食包括多款可供分享的前菜、一道主菜及一道甜品。(餐廳提供)

不足兩星期就到聖誕節，適逢今年平安夜在周末，連續4天假期當然要好好享受，瞓到自然醒也不為過！所以今年不妨來一頓聖誕早午餐，有澳洲、西班牙、意大利任擇，精采過世界盃，快來開開心心享受慢食時光。

(1) 澳洲美食 Hue

位於尖沙咀的澳洲餐廳 Hue，以維多利亞港醉人的天際綫為背景，優雅寫意的用餐氛圍配上海天一色的維港景色，實在無得輸。

餐廳今年會推出節日香檳早午餐，由12月24、26 和 27日為期3天，早午餐美食包括多款可供分享的前菜、一道主菜及一道甜品。

如想盡享升級滋味，每位只需加 $360 便可享無限量暢飲 Taittinger Brut Reserve 香檳、10 款精選紅白餐酒及特色雞尾酒。此外，還可選每位加 $190 享用無酒精飲品優惠，包括兩杯精緻無酒精雞尾酒，及享用茗茶或咖啡一杯。

當中可供分享的前菜包括自家製麵包配聖誕果仁牛油、煎馬鈴薯餅配帶子忌廉及鱈魚籽、鴨肝凍批配血橙蜜醬、黑麥麵包及龍蒿、烤杏鮑菇配法式牛油汁、焦香小洋蔥及榛子；烤豬腩肉配蘋果蓉及球莖甘藍沙律及北海道帶子配醃蘋果、帶子忌廉及茴香花粉，豐富到單看菜名，已令人雙眼發亮。

而任擇其一的主菜有烤鴨配紅茶醬、皺葉椰菜、比目魚配 Oscietra 魚子醬、歐洲蘿蔔、蜆肉及蘋果酒醬汁；香脆小牛配山葵、蒔蘿醬、蘿蔔及芥菜葉；意式芝士雲吞配冬季黑松露、烤芹菜、黑喇叭菇及韭菜侖子醬。

甜品方面同樣自選一款，分別有吉士撻配香料蛋糕、黑糖及薑；黑森林蛋糕配黑朱古力、車厘子果醬及發酵忌廉；或是金磚蛋糕配松子仁、杏脯、香緹酥餅及洋甘菊，為佳節留下甜蜜完美的回憶。

Hue

地址：尖沙咀梳士巴利道 10 號香港藝術館 1 樓

電話：3500 5888

供應日期：12月24、26及27日

時間：11am-3:30pm

價錢：每位$550，兩位起、須加一。

(2) 西班牙美食 La Rambla

聖誕節是一個與摯愛享用豐盛佳餚的好日子，西班牙人也不會例外。由名廚 Rafa Gil 主理的 La Rambla ，會在今個聖誕推出限定節慶早午餐，為大家呈獻一系列加泰羅尼亞傳統美饌。

客人除了可以享用多款餐廳的招牌菜外，還可以品嘗到只於聖誕早午餐供應的Los Canelones De Esteban，是一款鮮嫩多汁的牛仔肉配搭烤雞的肉卷，配以濃郁的忌廉芝士醬，再灑上黑松露，香氣四溢，定必讓人回味無窮。此節日早午餐只供應12月25日一天，及早預訂啦！

La Rambla

地址：中環國際金融中心 3 樓 3071-73

電話：2661 1161

供應日期：12月25日

時間：11:30am-2:30pm

價錢：每位$780、如加一杯 Veuve Clicquot Ponsardin每位$880；8-12歲小童每位$390、7歲或以下小童免費。

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(3) 意大利美食 Paper Moon

同樣擁有靚靚維港景的 Paper Moon，兼有戶外用餐區域，在和煦陽光的映襯下，休閒地細味豐盛的早午餐，為假期來個美好開始。

早午餐由頭盤、主菜到甜品應有盡有，先上桌的是蟹肉沙律、雞尾酒大蝦等的海鮮拼盤，還包括巴馬火腿、沙樂美腸等多款特色肉品的意大利凍肉拼盤(圖11)，引領味蕾感受「意」國滋味。

主菜方面，大廚嚴選了 10 多款菜式讓客人任擇其一，包括餐廳的招牌薄餅 Pizza Edi 及Pizza Burrata、牛肝菌忌廉汁闊條麵、煙熏豬肉番茄汁粗管粉、菠菜意大利雲吞伴松露、鼠尾草及牛油汁、大蝦鯷魚香蒜意粉伴意大利青瓜、香煎三文魚伴炒菠菜及粉紅刁草汁、燴牛面頰肉伴薯蓉及燒蘆筍、龍蝦扁意粉 (另加$80)、香煎西冷扒伴火箭菜沙律及牛肉汁 (另加$80) 及香烤海鮮拼盤 (圖12、兩位用，另加$300)。

最後再以精緻悅目的芒果奶凍、招牌意大利芝士餅或朱古力慕絲蛋糕作結，洋溢甜蜜滋味。

Paper Moon

地址：尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 OTE 301 號舖

電話：2156 2256

供應日期：12月24至27日及31日、2023年1月1至2日

時間：11:30am-1pm、1:15pm-3pm

價錢：每位$588、兩位起、須加一。

撰文：郭秀芳