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【生命無價】癌婦不忍標靶藥太貴拖累家人 莫樹錦勸說：你的存在對他們是無價

醫生診症室 13:58 2022/12/09

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生命真的無價。


「很貴喎！值得嗎？」

最尋常不過的問題，買名貴手錶、手袋時，都可能會問這問題，通常心裏理性一番後，還是非理性地隨着慾望作決定，理性本來就是慾望的奴隸。

「很貴喎！值得嗎？」

同樣問題出自病人，便是另一番心路歷程，是另一種價值觀，而不再是購買慾這麼簡單。K女士是不簡單的病人，五年前確診四期肺癌，相當嚴重，雖然可以使用標靶藥，但可惜藥效不長久，一次又一次的有效又再失效。每次失效，她便來叩門問怎麼辦？醫生每次費盡心思找個解決方案，幸運地總有點成績，輾轉五年間，已用過八種不同手段，而她亦能保持相對正常生活。

最新影片推介：

「你走運了，兩星期前，衞生署剛批准使用Amivantamab，是最新的Bispecific Antibody（雙特異性抗體），二期研究結果不錯。」醫生坦白相告。

K女士聽過價錢後，望望家人幽幽地吐出疑問：「值得嗎？」家人異口同聲地說：「值得！一定值得！」而K女士再問：「既不是根治，只是延長生存期，值得嗎？」醫生停一下才問：「請問誰付醫藥費？」K女士不語，默認家人付費，醫生續道：「付錢的人覺得值得，不就已足夠嗎？你的存在對他們是無價的，過去五年已是最好的證明。」

生命本來就是無價，人的存在不可以用金錢量度，但在爭取生存過程中，卻要付出金錢代價，能付出的，定會不顧一切地付出，惟缺乏能力的，便要在這問題上掙扎，是人的錯還是社會的錯？

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撰文 : 莫樹錦

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