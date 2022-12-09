【中年好聲音】孝順朱Ling現身為父打氣　吳偉豪爸爸獻唱勾起評判珍貴回憶

▲ 《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪的爸爸是《中年好聲音》年紀最大的參賽者。

由車婉婉擔任主持的TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》，找來Maria Cordero（肥媽）、張佳添、伍仲衡、林志美、周國豐擔任評審團，周日（9日）晚播出的一集將會有處境劇《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪的爸爸上台獻聲，吳偉豪亦有親臨現場為爸爸打氣。

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年紀最大參賽者

周日（9日）晚播出的最新一集，由100強參賽者中年紀最大的吳大強打頭陣出場，70歲的他是一位退休人士。

吳大強是處境劇《開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪的爸爸，吳偉豪於比賽當天亦有現身為爸爸打氣。

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中氣十足

吳大強獻唱英文歌《Unchained Melody》，中氣十足的他大晒震音和高音，表現亮眼，肥媽大讚：「好多人可能話佢好多震音，但唔震音點唱呢隻歌啫，佢用舊嘅Way唱番舊嘅歌，Feel到佢嘅Passion。」

周國豐憶亡父

評判之一的周國豐感受到吳大強心中有團「17歲的火」，更令他憶起亡父：「我爸爸喺我好細個就已經離開咗，好多謝你頭先嘅2分幾鐘，令我有返同爸爸嘅回憶。」

是集還有多位人生閱歷比較豐富的選手登場，包括63歲蔡祖輝、62歲林僑遠、68歲戚愛蓉、60歲傅劍華及65歲馮文，足證追夢沒有年齡界限。

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