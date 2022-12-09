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【兩地通關】盧寵茂：內地放寬防疫措施屬調整政策　通關仍未是討論話題

社會 14:27 2022/12/09

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(資料圖片)

醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）表示，縮短隔離及檢疫日數並不是放鬆防疫措施，只是為減輕醫療系統壓力，又指雖然內地放寬防疫措施但仍然在調整政策，通關仍未是討論話題。

盧寵茂出席立法會衛生事務委員會會議時指，雖然内地近日放寬部分防疫措施，但本港和内地在人口、醫療系統、疫苗接種率和經濟結構上都不同，令防疫政策有分別，因此，並不代表香港短期内可以與內地通關。當局會繼續推動落實前置檢疫，並爭取增加「健康驛站」名額，相信是能夠便利兩地往來的較快方法。

另外被議員追問會否局部取消安心出行及全面取消的條件。他則解釋，內地近日推出的「新十條」及取消使用健康碼等安排，特區政府明白及理解，但兩地在一國兩制下背景不同，例如疫苗接種率、防疫屏障、人口及經濟結構等，特區政府審視防疫政策時，從來均考慮疫情發展，亦不會貿然跟隨內地。強調安心出行及疫苗通行證一直發揮作用，包括曾作追蹤及協助提升疫苗接種率，仍屬重要防疫措施。

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責任編輯：余思嵐
 

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