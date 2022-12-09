【科技助人】發明機械人改善獨居長者生活 3學生勇奪世界賽初中組亞軍

▲ 3名學生勇奪世界賽初中組亞軍。

近日我校初中三位同學代表香港遠赴德國參加世界機械人奧林匹克比賽，並憑著創意發明奪得世界賽初中組亞軍，可喜可賀。他們的發明品命名為「機械孫仔」，意念源自他們從資料搜集得知香港有不少獨居長者，他們需要陪伴解悶、提醒食藥，甚或當長者一段時間停止活動時，機械人會主動聯絡長者親友，作出及時支援。說來就只是三言兩語，背後的技術和工夫可不少！

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我非常欣賞這三位少年人，他們懂得以科技改善獨居長者的生活。他們先做資料搜集，確認以科技改善生活的對象；這個步驟至關重要，否則科技可以做出美輪美奐，卻搔不著癢處的產品。

他們確認以長者為受助對象後，接下來就是用觀察和訪談的方式鎖定要解決的問題；他們並沒有由自己已有知識出發，彷彿他們懂得做甚麼就做甚麼，而是以解決問題的角度出發，遇有不懂的技術，就設法學會，以求突破，這也是科技發明得以一日千里的原因。

這個三人團伙各有所長，有擅長軟件編程的﹑有擅長硬體機械製作的；如何分工合作，各展所長，建立良好互信的團隊，是成敗的關鍵，而導師則在這方面扮演重要的角色。

導師就像能相千里馬的伯樂，將不同性格、不同才能的人拼湊一起，讓他們既有個性才能展現，又能發揮團隊精神。導師需要適時的參與和鼓勵，又適時的抽離以讓學生解決問題，才不至於過份介入窒礙學生發揮。

科技發明從來都不會一帆風順，總要克服重重困難，必須有屢試屢敗、屢敗屢試的精神。在資源、技術、時間的種種限制之下，這團伙也有想過放棄；然而，師長的鼓勵，以及隊友們彼此的支持，再一次燃起少年人的熱忱，努力不懈，衝破一個又一個障礙，完成任務，並取得佳績。深盼這群小伙子繼續努力，以科技幫助有需要的人改善生活。

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