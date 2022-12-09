  • 21°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場文化】打工仔生病的時候逞強繼續返工 好人好者時卻想偷懶「射波」

休閒消費 17:33 2022/12/09

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

鄭丹瑞分析打工仔病假現象。

見到同事面青口唇白上班，總會忍不住好言相勸：「唔舒服就唔好返工，喺屋企唞吓啦！」同事的回應總是：「我無事！公司好多嘢做，做埋先。」我搖頭長歎：「點解硬係唔肯聽人勸嘅呢？」到自己面青口唇白上班，其他同事，甚至上司好言相勸：「唔舒服就唔好返工，喺屋企唞吓啦！」我一樣會當他們的勸告如耳邊風：「我無事！公司好多嘢做，做埋先。」同事、上司搖頭長歎：「點解硬係唔肯聽人勸嘅呢？」

矛盾的是，當我們精神奕奕、窗外又陽光普照的日子，就會有一刻想偷懶的衝動：「不如今日詐病，告一日假唔返工，出去呼吸下新鮮空氣囉！的確，公司係有好多嘢等着我去做，但係長命工夫長命做，唔爭在偷得浮生一日假啦！」病的時候，要逞強；好人好者的時候，想偷懶。這是甚麼心態？

最新影片推介：

憑我的經驗觀察所得，生病的時候，強迫自己上班，並非想爭取表現，討上司歡心，只是覺得自己不可能被病魔打敗，示人以弱。狀態好的時候想詐病，並非懶惰，只是想偷懶一下，向自己交代：我不是一個循規蹈矩，甚至是工作狂的人，我也有叛逆的一刻，想打破工作時工作、遊戲時遊戲的規矩，就是這麼簡單。

「仲有一個現象，打工仔唔鍾意浪費自己嘅生命喺病假，放假就應該係精神抖擻咁去旅行、去玩，攞病假瞓喺床上面，好嘥啫。」好事之徒說：「不過，你係自僱人士，不在此列。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : 鄭丹瑞

相關文章

【扮靚文化】香港人VS日本人扮靚護膚程度　日本人lunch time排隊補妝兼刷牙
19:06 2022/12/07
【扮靚文化】香港人VS日本人扮靚護膚程度　日本人lunch time排隊補妝兼刷牙
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【下巴輕輕】失信於人要挽回十分艱難 「三個信」是立足社會最值錢品格
17:23 2022/12/07
【下巴輕輕】失信於人要挽回十分艱難 「三個信」是立足社會最值錢品格

你可能感興趣

【扮靚文化】香港人VS日本人扮靚護膚程度　日本人lunch time排隊補妝兼刷牙
19:06 2022/12/07
【扮靚文化】香港人VS日本人扮靚護膚程度　日本人lunch time排隊補妝兼刷牙
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【下巴輕輕】失信於人要挽回十分艱難 「三個信」是立足社會最值錢品格
17:23 2022/12/07
【下巴輕輕】失信於人要挽回十分艱難 「三個信」是立足社會最值錢品格
職場文化 自僱人士 病假

最高瀏覽

【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
13:36 2022/12/08
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難
今日 11:45
【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難