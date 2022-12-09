【職場文化】打工仔生病的時候逞強繼續返工 好人好者時卻想偷懶「射波」

▲ 鄭丹瑞分析打工仔病假現象。

見到同事面青口唇白上班，總會忍不住好言相勸：「唔舒服就唔好返工，喺屋企唞吓啦！」同事的回應總是：「我無事！公司好多嘢做，做埋先。」我搖頭長歎：「點解硬係唔肯聽人勸嘅呢？」到自己面青口唇白上班，其他同事，甚至上司好言相勸：「唔舒服就唔好返工，喺屋企唞吓啦！」我一樣會當他們的勸告如耳邊風：「我無事！公司好多嘢做，做埋先。」同事、上司搖頭長歎：「點解硬係唔肯聽人勸嘅呢？」

矛盾的是，當我們精神奕奕、窗外又陽光普照的日子，就會有一刻想偷懶的衝動：「不如今日詐病，告一日假唔返工，出去呼吸下新鮮空氣囉！的確，公司係有好多嘢等着我去做，但係長命工夫長命做，唔爭在偷得浮生一日假啦！」病的時候，要逞強；好人好者的時候，想偷懶。這是甚麼心態？

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憑我的經驗觀察所得，生病的時候，強迫自己上班，並非想爭取表現，討上司歡心，只是覺得自己不可能被病魔打敗，示人以弱。狀態好的時候想詐病，並非懶惰，只是想偷懶一下，向自己交代：我不是一個循規蹈矩，甚至是工作狂的人，我也有叛逆的一刻，想打破工作時工作、遊戲時遊戲的規矩，就是這麼簡單。

「仲有一個現象，打工仔唔鍾意浪費自己嘅生命喺病假，放假就應該係精神抖擻咁去旅行、去玩，攞病假瞓喺床上面，好嘥啫。」好事之徒說：「不過，你係自僱人士，不在此列。」

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