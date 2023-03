精準針對HER2陽性乳癌的治療方案

乳癌是香港的常見癌症,更是香港女性的頭號癌症¹。數據顯示,每14名婦女當中便有1名有機會在一生中患上乳癌¹。乳癌的風險因素包括:作為女性、年齡增長、有家族病史、提早初經或延遲停經、從未生育等²。臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生提醒女士們要密切留意身體狀況,若發現乳房、腋下及鎖骨淋巴等位置出現硬塊及腫脹,以及乳房附近皮膚變厚或出現脫皮,就可能患上乳癌³。

女士們除了自己定期進行乳房檢查,亦可以尋求醫生進行臨床觸診⁴。如果發現任何異樣,醫生會安排乳房造影檢查或超聲波作進一步檢查,以確認腫塊的位置、大小及性質,再配合組織抽取檢查,作出更準確的診斷⁴。

生物標記區分乳癌種類

癌細胞會製造的特定蛋白質幫助癌細胞生長及擴散,這些蛋白質可被稱為生物標記⁴。醫生會透過抽取患者的細胞組織去識別生物標記,而乳癌常見的三種生物標記包括:人類表皮生長因子受體HER2、荷爾蒙雌激素受體ER及荷爾蒙黃體素受體PR⁴。根據上述三種生物標記的陰性和陽性組合,便能判斷乳癌的類別,從而幫助醫生制定更精準有效的治療⁴。

標靶藥物對抗HER2陽性乳癌

盧醫生指出,HER2型乳癌的生長速度快,擴散機會亦比較大。對付侵略性高的HER2型乳癌,她建議使用標靶藥物,透過針對乳癌細胞獨有的蛋白質,破壞癌細胞及阻止擴散,從而提高患者的存活率⁵,⁶。

市面上除了生物製劑,還有生物相似製劑。生物相似製劑仿效原始生物製劑的作用原理,雖然藥物性質上有輕微差異,但療效相若,價格亦較為實惠,為有經濟困難的患者提供更具經濟效益的治療選擇⁷,⁸。值得一提的是,生物相似製劑的品質、成效及安全性與原始生物製劑相比沒有臨床意義上的差異,並需經過美國食品藥物管理局(FDA)或歐洲藥品管理局(EMA)的嚴格監控及審查才能於市面發售⁸⁻¹⁰。由此可見,生物相似製劑不遜於生物製劑。

盧醫生建議女士務必定期檢查乳房,患者應及早治療。她又指出早期的乳癌,大部分都可以根治;即使期數較高的乳癌,現時亦有很多藥物能治療。她期望將來有更多的新藥物面世,幫助延長患者的存活率及控制病情。最後,盧醫生寄語患者不要放棄,鼓勵她們堅強面對乳癌。

▲ 臨床腫瘤科專科盧頴嬋醫生

資訊由盧頴嬋醫生提供。

本文由安進香港支持。

本篇內容僅供公眾教育用途,所列資訊不應用於取替專業醫療建議,詳情請向您的醫療團隊查詢。

Approval code: HK-09432-KAN-2022-Nov

Approval Date: November 2022

