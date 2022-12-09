【升中派位】2023學年中一自行派位　九龍區38間熱門英中收生準則一覽

▲ 2023學年中一自行派位，九龍區38間熱門英中收生準則一覽。

2023學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學。教育局最新預計本年度參加中一派位小六學生人數進一步減至50,600人，TOPick統計明年全港提供約5,006個全開英文班（俗稱「英中」）的中一自行分配學額，推算明年共提供1.67萬個英中學額，平均3人爭1位，與去年相若。

中一自行分配學位將於2023年1月3日至17日接受交表申請，家長可向最多兩間中學遞交申請表，不受校網限制。官立及資助中學只可預留少於30%學位自行收生，TOPick整理了九龍區38間熱門英中的收生準則，助家長了解各所中學的自行收生學額、各項收生要求所佔百分比等。

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家長須按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。

以下為九龍區熱門英中的自行分配學額及收生準則：

九龍城區

喇沙書院

自行分配學額：76

收生準則（比重）

面試表現：40%

操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單：60%

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瑪利諾修院學校（中學部）

自行分配學額：54

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：35%

課外活動及服務：25%

操行：10%

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民生書院

自行分配學額：54

收生準則（比重）

小五、小六校內成績：10%

教育局「學生成績次第」：40%

面試表現：35%

課外活動表現：15%

小五、小六操行必須優良，未達標者不予考慮。

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東華三院黃笏南中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）：沒有提及

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旅港開平商會中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：40%

課外活動及服務：10%

獎項：20%

操行：B級或以上

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何明華會督銀禧中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：15%

校內成績及教育局「學生成績次第」：70%

操行、課外活動及獎項：15%

操行必須B級或以上

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華英中學

自行分配學額：41

收生準則（比重）：沒有提及

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迦密中學

自行分配學額：40

收生準則（下列3項準則比重相同）

操行乙／B級或以上

小四至小六成績良好

面試表現良好

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嘉諾撒聖家書院

自行分配學額：43

收生準則（比重）

校內成績及教育局「學生成績次第」：40%

操行、課外活動、學術及非學術特別技能、獎項及服務：30%

面試表現：30%

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基督教女青年會丘佐榮中學

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：50%

課外活動及服務：10%

操行：10%

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觀塘區

藍田聖保祿中學

自行分配學額：50

收生準則（總分150分）

面試表現：15分

學業成績（教育局「學生成績次第」）：95分

課外活動及獎項：15分

操行：10分

宗教：5分

聯繫關係：10分

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中華基督教會蒙民偉書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：50%

教育局「學生成績次第」：50%

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聖言中學

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：20%

學業成績：60%

課外活動：15%

其他：5%

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聖傑靈女子中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：50%

課外活動及獎項：10%

操行及態度：10%

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梁式芝書院

自行分配學額：41

收生準則（比重）

校內成績及教育局「學生成績次第」：60%

面試及錄像影片表現：20%

品德、服務及課外活動表現：15%

就讀於教區天主教小學：5%

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西貢區

景嶺書院

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：50%

操行：10%

其他：10%

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迦密主恩中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

校內成績及教育局「學生成績次第」：50%

課外活動及服務：10%

獎項：10%

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基督教宣道會宣基中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：50%

操行、體藝及服務：20%

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將軍澳官立中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：40%

小五、小六學業成績：10%

課外活動表現：10%

獎項：10%

小五、小六操行必須達乙級或以上

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深水埗區

寶血會上智英文書院

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：40%

學業成績：30%

操行及課外活動：30%

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聖母玫瑰書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：25%

教育局「學生成績次第」：50%

課外活動、服務及獎項：10%

操行：10%

天主教徒：5%

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中華基督教會銘賢書院

自行分配學額：

收生準則（比重）

面試表現：40%

學業成績及操行：40%

課外活動、服務及獎項：20%

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香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

校內成績及教育局「學生成績次第」：50%

課外活動及服務：20%

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德雅中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：45%

學業成績：40%

服務及獎項：5%

操行：10%

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長沙灣天主教英文中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：50%

操行：10%

課外活動、服務及獎項：10%

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黃大仙區

保良局第一張永慶中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：50%

操行：10%

課外活動：10%

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中華基督教會協和書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試及影片表現：35%

校內成績及教育局「學生成績次第」：50%

課外活動及獎項：15%

操行：B級或以上

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保良局何蔭棠中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：30%

操行及老師評語：20%

課外活動表現：20%

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德愛中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：35%

學業成績（教育局「學生成績次第」及校內成績）：50%

課外活動及獎項：15%

操行：必須乙＋級或以上

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可立中學（嗇色園主辦）

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：25%

學業成績：40%

課外活動、服務及獎項：15%

操行（B級或以上）：15%

與學校／辦學團體的聯繫：5%

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聖母書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：35%

學業成績及教育局成績次第：40%

操行：10%

課外活動及獎項：10%

其他：5%

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油尖旺區

九龍華仁書院

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：25%

校內學術表現及操行：25%

教育局「學生成績次第」：27.5%

課外活動表現及獎項：10%

其他（天主教徒、父親為校友、兄長在校就讀等）：12.5%

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真光女書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：40%

教育局「學生成績次第」及學業成績：40%

課外活動、服務及獎項：10%

操行：5%

與真光聯繫（母親、姊姊為校友／姊姊在校就讀）：5%

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伊利沙伯中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：40%

學業成績（教育局「學生成績次第」）：40%

獎項及服務：20%

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循道中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：40%

操行、特殊才能及服務：20%

對學校辦學理念之認同：10%

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嘉諾撒聖瑪利書院

自行分配學額：18

收生準則（比重）

面試表現：25%

校內成績及教育局「學生成績次第」：50%

其他成就：25%

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聖芳濟書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：40%

教育局「學生成績次第」：40%

課外活動表現及獎項：10%

與本校聯繫：10%

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中華基督教會銘基書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績及教育局「學生成績次第」：50%

操行：10%

課外活動表現及獎項：10%

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責任編輯︰林愛娜