【升中派位】2023學年中一自行派位 九龍區38間熱門英中收生準則一覽
2023學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學。教育局最新預計本年度參加中一派位小六學生人數進一步減至50,600人，TOPick統計明年全港提供約5,006個全開英文班（俗稱「英中」）的中一自行分配學額，推算明年共提供1.67萬個英中學額，平均3人爭1位，與去年相若。
中一自行分配學位將於2023年1月3日至17日接受交表申請，家長可向最多兩間中學遞交申請表，不受校網限制。官立及資助中學只可預留少於30%學位自行收生，TOPick整理了九龍區38間熱門英中的收生準則，助家長了解各所中學的自行收生學額、各項收生要求所佔百分比等。
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家長須按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。
家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。
以下為九龍區熱門英中的自行分配學額及收生準則：
九龍城區
喇沙書院
自行分配學額：76
收生準則（比重）
- 面試表現：40%
- 操行、校内學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單：60%
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瑪利諾修院學校（中學部）
自行分配學額：54
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：35%
- 課外活動及服務：25%
- 操行：10%
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民生書院
自行分配學額：54
收生準則（比重）
- 小五、小六校內成績：10%
- 教育局「學生成績次第」：40%
- 面試表現：35%
- 課外活動表現：15%
- 小五、小六操行必須優良，未達標者不予考慮。
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東華三院黃笏南中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）：沒有提及
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旅港開平商會中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：40%
- 課外活動及服務：10%
- 獎項：20%
- 操行：B級或以上
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何明華會督銀禧中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 面試表現：15%
- 校內成績及教育局「學生成績次第」：70%
- 操行、課外活動及獎項：15%
- 操行必須B級或以上
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華英中學
自行分配學額：41
收生準則（比重）：沒有提及
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迦密中學
自行分配學額：40
收生準則（下列3項準則比重相同）
- 操行乙／B級或以上
- 小四至小六成績良好
- 面試表現良好
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嘉諾撒聖家書院
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 校內成績及教育局「學生成績次第」：40%
- 操行、課外活動、學術及非學術特別技能、獎項及服務：30%
- 面試表現：30%
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基督教女青年會丘佐榮中學
自行分配學額：41
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：50%
- 課外活動及服務：10%
- 操行：10%
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觀塘區
藍田聖保祿中學
自行分配學額：50
收生準則（總分150分）
- 面試表現：15分
- 學業成績（教育局「學生成績次第」）：95分
- 課外活動及獎項：15分
- 操行：10分
- 宗教：5分
- 聯繫關係：10分
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中華基督教會蒙民偉書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：50%
- 教育局「學生成績次第」：50%
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聖言中學
自行分配學額：51
收生準則（比重）
- 面試表現：20%
- 學業成績：60%
- 課外活動：15%
- 其他：5%
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聖傑靈女子中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 教育局「學生成績次第」：50%
- 課外活動及獎項：10%
- 操行及態度：10%
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梁式芝書院
自行分配學額：41
收生準則（比重）
- 校內成績及教育局「學生成績次第」：60%
- 面試及錄像影片表現：20%
- 品德、服務及課外活動表現：15%
- 就讀於教區天主教小學：5%
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西貢區
景嶺書院
自行分配學額：41
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：50%
- 操行：10%
- 其他：10%
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迦密主恩中學
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 校內成績及教育局「學生成績次第」：50%
- 課外活動及服務：10%
- 獎項：10%
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基督教宣道會宣基中學
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：50%
- 操行、體藝及服務：20%
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將軍澳官立中學
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 教育局「學生成績次第」：40%
- 小五、小六學業成績：10%
- 課外活動表現：10%
- 獎項：10%
- 小五、小六操行必須達乙級或以上
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深水埗區
寶血會上智英文書院
自行分配學額：51
收生準則（比重）
- 面試表現：40%
- 學業成績：30%
- 操行及課外活動：30%
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聖母玫瑰書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：25%
- 教育局「學生成績次第」：50%
- 課外活動、服務及獎項：10%
- 操行：10%
- 天主教徒：5%
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中華基督教會銘賢書院
自行分配學額：
收生準則（比重）
- 面試表現：40%
- 學業成績及操行：40%
- 課外活動、服務及獎項：20%
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香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 校內成績及教育局「學生成績次第」：50%
- 課外活動及服務：20%
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德雅中學
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：45%
- 學業成績：40%
- 服務及獎項：5%
- 操行：10%
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長沙灣天主教英文中學
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：50%
- 操行：10%
- 課外活動、服務及獎項：10%
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黃大仙區
保良局第一張永慶中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：50%
- 操行：10%
- 課外活動：10%
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中華基督教會協和書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試及影片表現：35%
- 校內成績及教育局「學生成績次第」：50%
- 課外活動及獎項：15%
- 操行：B級或以上
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保良局何蔭棠中學
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績：30%
- 操行及老師評語：20%
- 課外活動表現：20%
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德愛中學
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：35%
- 學業成績（教育局「學生成績次第」及校內成績）：50%
- 課外活動及獎項：15%
- 操行：必須乙＋級或以上
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可立中學（嗇色園主辦）
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：25%
- 學業成績：40%
- 課外活動、服務及獎項：15%
- 操行（B級或以上）：15%
- 與學校／辦學團體的聯繫：5%
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聖母書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：35%
- 學業成績及教育局成績次第：40%
- 操行：10%
- 課外活動及獎項：10%
- 其他：5%
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油尖旺區
九龍華仁書院
自行分配學額：50
收生準則（比重）
- 面試表現：25%
- 校內學術表現及操行：25%
- 教育局「學生成績次第」：27.5%
- 課外活動表現及獎項：10%
- 其他（天主教徒、父親為校友、兄長在校就讀等）：12.5%
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真光女書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：40%
- 教育局「學生成績次第」及學業成績：40%
- 課外活動、服務及獎項：10%
- 操行：5%
- 與真光聯繫（母親、姊姊為校友／姊姊在校就讀）：5%
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伊利沙伯中學
自行分配學額：43
收生準則（比重）
- 面試表現：40%
- 學業成績（教育局「學生成績次第」）：40%
- 獎項及服務：20%
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循道中學
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 教育局「學生成績次第」：40%
- 操行、特殊才能及服務：20%
- 對學校辦學理念之認同：10%
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嘉諾撒聖瑪利書院
自行分配學額：18
收生準則（比重）
- 面試表現：25%
- 校內成績及教育局「學生成績次第」：50%
- 其他成就：25%
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聖芳濟書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：40%
- 教育局「學生成績次第」：40%
- 課外活動表現及獎項：10%
- 與本校聯繫：10%
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中華基督教會銘基書院
自行分配學額：40
收生準則（比重）
- 面試表現：30%
- 學業成績及教育局「學生成績次第」：50%
- 操行：10%
- 課外活動表現及獎項：10%
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責任編輯︰林愛娜