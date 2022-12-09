【反腐敗日】廉署積極推動國際反貪協作　廉政專員胡英明本月中旬訪馬來西亞及泰國

▲ 廉政專員表示廉署會繼續加強國際合作。

今日(9日)是由聯合國訂定的國際反腐敗日，今年主題是「《聯合國反腐敗公約》20周年：全世界團結一致反腐敗」，提醒全球反貪機構加強合作的需要。廉政公署一直積極參與國際反貪工作，履行《聯合國反腐敗公約》責任，協助其他締約國提升反貪能力，為全球反貪事業作出貢獻。

廉政專員胡英明昨日(8日)透過視像出席國際反貪局聯合會年會，重申廉署將繼續全力支持聯合會促進有效落實《公約》及國際合作。胡英明表示廉署會繼續加強與聯合會成員和海外夥伴合作，交流專業知識和經驗，建立更緊密夥伴關係。他亦期待與聯合會各成員會面，探索更多合作機會。

另外，胡英明將於12月中旬出訪馬來西亞及泰國，加強與東南亞地區反貪機構合作。廉署於2022年初接任聯合會主席及秘書處，充分體現廉署在全球反貪領域的領導角色。自接任後，聯合會秘書處與超過25個反貪機構和國際組織聯繫，有效加強反貪協作。

適逢國際反腐敗日，廉署推出Instagram官方帳戶「香港廉政公署Hong Kong ICAC」，希望進一步透過社交媒體把廉潔信息傳遞予市民大眾，特別是年輕人。現凡追蹤（follow）廉署IG帳戶，即有機會獲得廉署精美紀念品乙份。另一方面，廉署Facebook亦設國際反腐敗日有獎問答遊戲，增加市民對國際反腐敗日的認識。

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責任編輯：蘇文軒