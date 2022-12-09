前廳交流會改時間惹爭議　多名議員不滿與大會「撞期」

▲ 過往前廳交流會均在周三大會前舉行。（立法會秘書處圖片）

立法會下周三再舉行前廳交流會，今次首度改於下午舉行，與大會時間相撞。今日內務委員會會議上，多名議員表示新安排並不合適。內會主席李慧琼表示，行政、立法早前同意作出新嘗試，今次時間已經安排好，希望能夠保持，繼續發揮交流會積極作用，但已察悉議員意見，之後會再作協調。

會上，新思維主席、社福界議員狄志遠質疑，今次前廳會舉行時間，與立法會大會時間相撞，關注今次改時間原因。他認為，新安排令議員在會議廳與前廳之間來來回回，情況並不理想。

行政會議成員、民建聯議員陳克勤反駁時則稱，之前幾次交流會，並非在立法會有最多議員的時間舉行，強調，星期三有齊90個議員。陳克勤又指，立法會經常都出現「撞會」情況，並笑謂狄志遠並非經常出現在大會會議廳。現場隨即傳出笑聲附和。

不過，同為行會成員的建制派「班長」、商界議員廖長江隨即表示，傾向同意狄志遠提出的意見。他又澄清，所有立法會的委員會會議，均不會跟立法會大會會期相撞。

廖長江續指，前廳交流會並非社交場合，而是半官方會議性質，認為在星期三舉行無問題，當日亦有時間並非舉行大會，不希望日後繼續沿用今次安排。

財務委員會主席、金融界議員陳振英表示，會體諒今次已安排時間，但希望未來會檢討。工聯會議員梁子穎亦稱，以往前廳交流會時間行之有效，希望政府當局日後改善。

另一行會成員、經民聯商界議員林健鋒則建議，前廳交流會可改於周三晚上7時後，甚至星期六、日舉行。

過去4次前廳交流會，均於星期三早上，大會開會前舉行。

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