  • 22°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 16:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

前廳交流會改時間惹爭議　多名議員不滿與大會「撞期」

政治 15:37 2022/12/09

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

過往前廳交流會均在周三大會前舉行。（立法會秘書處圖片）

立法會下周三再舉行前廳交流會，今次首度改於下午舉行，與大會時間相撞。今日內務委員會會議上，多名議員表示新安排並不合適。內會主席李慧琼表示，行政、立法早前同意作出新嘗試，今次時間已經安排好，希望能夠保持，繼續發揮交流會積極作用，但已察悉議員意見，之後會再作協調。

會上，新思維主席、社福界議員狄志遠質疑，今次前廳會舉行時間，與立法會大會時間相撞，關注今次改時間原因。他認為，新安排令議員在會議廳與前廳之間來來回回，情況並不理想。

行政會議成員、民建聯議員陳克勤反駁時則稱，之前幾次交流會，並非在立法會有最多議員的時間舉行，強調，星期三有齊90個議員。陳克勤又指，立法會經常都出現「撞會」情況，並笑謂狄志遠並非經常出現在大會會議廳。現場隨即傳出笑聲附和。

不過，同為行會成員的建制派「班長」、商界議員廖長江隨即表示，傾向同意狄志遠提出的意見。他又澄清，所有立法會的委員會會議，均不會跟立法會大會會期相撞。

廖長江續指，前廳交流會並非社交場合，而是半官方會議性質，認為在星期三舉行無問題，當日亦有時間並非舉行大會，不希望日後繼續沿用今次安排。

財務委員會主席、金融界議員陳振英表示，會體諒今次已安排時間，但希望未來會檢討。工聯會議員梁子穎亦稱，以往前廳交流會時間行之有效，希望政府當局日後改善。

另一行會成員、經民聯商界議員林健鋒則建議，前廳交流會可改於周三晚上7時後，甚至星期六、日舉行。

過去4次前廳交流會，均於星期三早上，大會開會前舉行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 傅流螢

相關文章

【前廳交流會】多個政黨就土地房屋提建議　工聯會倡購大灣區樓盤供港人上樓
15:32 2022/10/05
【前廳交流會】多個政黨就土地房屋提建議　工聯會倡購大灣區樓盤供港人上樓
【議員確診】立法會議員吳傑莊確診　昨曾出席前廳交流會
15:49 2022/10/06
【議員確診】立法會議員吳傑莊確診　昨曾出席前廳交流會
【前廳交流會】第四次立法會前廳交流會擬本月23日舉行　律政司司長林定國率官員出席
19:26 2022/11/04
【前廳交流會】第四次立法會前廳交流會擬本月23日舉行　律政司司長林定國率官員出席
【前廳交流會】林定國帶隊出席第四次交流會　議題包括法治教育
21:41 2022/11/18
【前廳交流會】林定國帶隊出席第四次交流會　議題包括法治教育
【前廳交流會】林定國：確保涉案人有公平審訊　林健鋒促全盤審視過時法律
16:23 2022/11/23
【前廳交流會】林定國：確保涉案人有公平審訊　林健鋒促全盤審視過時法律

你可能感興趣

【前廳交流會】多個政黨就土地房屋提建議　工聯會倡購大灣區樓盤供港人上樓
15:32 2022/10/05
【前廳交流會】多個政黨就土地房屋提建議　工聯會倡購大灣區樓盤供港人上樓
【議員確診】立法會議員吳傑莊確診　昨曾出席前廳交流會
15:49 2022/10/06
【議員確診】立法會議員吳傑莊確診　昨曾出席前廳交流會
【前廳交流會】第四次立法會前廳交流會擬本月23日舉行　律政司司長林定國率官員出席
19:26 2022/11/04
【前廳交流會】第四次立法會前廳交流會擬本月23日舉行　律政司司長林定國率官員出席
行政會議 狄志遠 經民聯 工聯會 民建聯 陳振英 林健鋒 廖長江 李慧琼 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
13:36 2022/12/08
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨
10:28 2022/12/08
【施明入院】李家鼎力證大仔非爆料人　李泳漢隔空回應豪仔句句有骨