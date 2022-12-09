李家超：行工展會勾起童年回憶　買仿真花贈太太？

▲ 李家超買下兩束仿真花。（李家超Facebook圖片）

第56屆工展會今日開鑼，特首李家超出席開幕禮後亦在不同攤位逛了約40分鐘，並花了2700多元掃貨，包括花菇、湯包、小食、仿真花等，被問到是否買花贈太太時，李家超就話：最重要支持社企。

李家超其後在社交平台話，湯包等食品是想轉贈給社會上有需要人士，至於小食，則準備用來招待到禮賓府的賓客。

他又到一檔社企經營的攤位即場學「我愛香港」的手語，並豪花千元買下兩束仿真花，其中較大一束盛惠1080元。有記者問及是否買來送給太太時，李家超笑言：「最緊要支持我哋社企呀嘛。」他其後在社交平台話，自己買的仿真花，由一班聽障人士親手製作，十分漂亮，無論放在家中或送人，都很合適。

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今屆工展會設「香港玩具時代」主題區，展示不少經典的懷舊玩具，亦勾起李家超童年回憶。他說，小時候沒有手機、沒有網絡，但只要拿著一個小小的鐵皮機器人在手，已經足夠讓其高高興興玩大半天。

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