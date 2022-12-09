【明星玩物】打造Hermès聖誕樹令人震撼　顧紀筠親自解釋背後設計意念

▲ 顧紀筠親自解釋豪華聖誕樹後的設計意念。

每年聖誕樹的主題，對我都是一個挑戰。老公生於十二月二十四日，他自稱「魔鬼」，實則是個虔誠的天主教徒，所以每年聖誕，我們一家都份外雀躍。

除了以顏色為主題，也曾經設計過Barbie聖誕樹、布藝、蝴蝶等等不同題材。而今年的聖誕樹設計，靈感醞釀了好幾年，沒有足夠的材料，就無法做到令人震撼的驚喜。

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「橙色盒子」的存在不用多解說，乃來自女士收藏的愛好，難就難在要儲存如此大量的「吉」盒子，佔據的空間、收藏的環境、對待的態度，統統足以影響盒子的狀態。因為我一直採取盒和袋分離安放的方式，最近發現，有好些早年收藏的盒子，因為沒有獨立以膠紙包裝好，出現潮濕發霉，只好捨棄。剩下來的，有些沒有了捆綁的絲帶，或者原來就沒有絲帶，所以安放的位置，必須小心選擇，以免影響整體視覺效果。

花了兩天時間，清潔整理，終於完成了兩個版本的「橙色盒子聖誕樹」，一棵放在家裏、一棵放在工作室。今天完成亮燈，剛好有賓客來吃飯，大家的評語和驚歎，令我滿足感爆燈。為了增加趣味，我把早前收藏的一些藝術家手作微型H樣手袋，作為掛飾，實在是可愛得不得了。

更要鳴謝我家大人，幫我繫上絲巾蝴蝶結，畫龍點睛。有興趣想一看我的作品，歡迎鍵入@kooloban瀏覽我的IG。

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