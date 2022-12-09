【類鼻疽】過去一周新增4宗個案患者全居深水埗　分別於8月中旬至11月上旬期間發病

▲ 衞生防護中心過去一星期共錄得4宗新增感染類鼻疽確診個案，患者全居於深水埗區。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，過去一星期共錄得4宗新增感染類鼻疽確診個案，患者全居於深水埗區，分別於8月中旬至11月上旬期間發病，所有人仍正留醫，當中3人情況穩定、1人嚴重。本港至今錄得共42宗類鼻疽個案，包括26宗自8月起錄得居於深水埗區的個案。

防護中心指，流行病學調查顯示有關個案均不是新近感染個案，其中一名90歲患多種長期病的女子情況嚴重，她於11月7日開始出現血尿和腳腫，並到普通科門診求診。其後徵狀持續並出現發燒，於11月16日前往明愛醫院急症室，同日入院。

其餘3人情況穩定，當中兩人在明愛醫院留醫，包括一名93歲女子患多種長期病的女子，她於10月15日開始發燒和嘔吐，並往明愛醫院急症室求診，同日入院，其後情況穩定出院。她因持續發燒於11月14日再度入院，並於11月21日出院；3日後病人因嘔吐再前往明愛醫院急症室求醫，並留院治療。一名患有糖尿病和高血脂的65歲男子於10月21日開始腰痛和小便不適，並向私家醫生求診，其後因徵狀持續並出現發燒和腹痛，獲轉介下在11月28日前往明愛醫院急症室，同日入院。

另一名個案涉一名86歲女子，患有多種長期病患。她於8月13日開始持續發燒和食慾不振，並於9月24日前往明愛醫院急症室求診，同日入院，其後情況穩定出院；她於11月8日開始腳腫，並於11月12日前往瑪嘉烈醫院急症室求診，並留院治療。



防護中心說，透過早前進行的流行病學調查和一系列措施，最近數星期的類鼻疽個案明顯減少。按照發病日期計算，今年8月、9月和10月分別錄得12宗、8宗和11宗個案，而11月至今的1個多月則只有兩宗個案發病，最後一宗於11月7日發病。

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責任編輯：黃悅晴