【迷魂刺頸】涉迷暈前度男友後以刀刺頸　女護士認傷人囚4年

▲ 被告用生果刀刺傷前男友的頸，之後再自插腹部。（資料圖片）

27歲女護士涉藉故到曾拍拖7年的前男友家中，邀請對方喝下內含安眠藥檸檬茶，在迷暈對方後以生果刀刺頸再自插腹部。女護士早前於區域法院承認1項蓄意傷人罪，今（9日）被判監4年。暫委法官判刑時指，被告是有計劃和預謀下犯案，又指即使出現感情問題，亦不能以暴力解決問題，被告未有被控更嚴重的控罪，實屬幸運。

被告區淑琳（27歲，診所護士），早前承認1項蓄意傷人罪。控罪指，被告於2021年3月11日，在觀塘協和街某單位內，意圖使歐姓事主身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。

暫委法官判刑時引述求情和報告內容，指被告與事主曾打算結婚，但最終分手，被告未能接受事實，又未能接受事主展開新的戀情。被告原先計劃將事主迷暈後，再於事主身旁自殺，讓事主醒來後便看見自己已死去，未有打算傷害事主。惟被告最終仍在衝動下犯案，以致事主事後須縫9針，被告亦因大量失血而需於腹部縫49針。

暫委法官指，被告身為護士，理應得知安眠藥藥效，亦知道頸部受傷足以致命，被告未有被控更嚴重的控罪，實屬幸運。至於事主喝下含安眠藥的檸檬茶後無力自衛，則屬加刑因素，被告是有計劃和預謀下犯案。

暫委法官又指，雖然事主替被告撰寫求情信，指已原諒被告，惟當中不能肯定事主是否出於愧疚而撰寫此信。暫委法官強調，即使出現感情問題，亦不能以暴力解決問題，遂將被告判監4年。

案情指，被告到事主家中取回個人物品，其間將1枝自製檸檬茶給對方喝，事主喝後感頭暈及嘔吐。其後事主突然感到左邊頸劇痛，兼看見被告手持生果刀站在身旁，遂立即推開被告，再捉住被告的手，刀子在糾纏間跌在地上。

被告之後企圖頭撞電腦枱，但被事主阻止。事主後來趁機報警，發現被告躺在門前，腹部不停流血，身旁有刀。被告及後在醫院被捕，涉案檸檬茶經化驗後，被發現含有安眠藥成分唑吡呾。

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記者：梁錦麟