【女士困擾】子宮下垂導致大笑咳兩聲會尿滲　醫生籲熟齡婦女多鍛練骨盆底肌肉

▲ 女性尿失禁是骨盆底肌肉鬆弛，尿道未能完全閉合而引致。

患有尿失禁的人士不敢長時間外出，亦怕喝水多了要經常找洗手間，甚至在大笑、咳嗽、打噴嚏時特別留神，就怕控制不了出現漏尿、失禁情況，對生理和心理造成沉重的壓力。

婦產科專科醫生陳穎賢指，患者不要諱疾忌醫，只要接受醫生的檢查和治療便會改善，別再被病情影響日常生活。

根據衞生署資料顯示，女性尿失禁很常見，每10名女性中有1至3名受尿失禁困擾。尿失禁指無法用意識來控制的漏尿情形，最常見是在咳嗽或大笑時便有漏尿的情況，造成患者在心理、生理上的困擾。

陳醫生指女性尿失禁是骨盆底肌肉鬆弛，尿道未能完全閉合而引致，大多數與懷孕、陰道生產和更年期有關。在懷孕時，骨盆底肌肉會因為受到膨脹的子宮，長期壓迫而變得鬆弛。在生產過程中，又有可能引致盆骨底神經及肌肉受傷害，令產後尿失禁的情況加劇。在更年期時，女性體內的雌激素會明顯減少，盆骨韌帶亦會因而鬆弛，造成尿失禁。

應力性尿失禁

年近60歲的朱女士近來一反常態不再外出玩樂，原來正受滲尿問題困擾，只要步伐稍為急速，就會感覺有小量漏尿，甚至咳嗽、打噴嚏時都有此問題。即使她減少飲水，仍是相隔不到兩小時就需如廁。長期憋尿亦令她精神繃緊，喉嚨乾涸也滴水不沾，導致咳嗽加劇；加上長時間使用防漏護墊，下身皮膚敏感痕癢和出現炎症，令她深感沮喪。

▲ 在咳嗽、打噴嚏時出現尿失禁，有可能是患上應力性尿失禁。

醫生建議朱女士先進行尿動力學檢查，了解漏尿原因，泌尿系統功能是否異常。此檢查是借助流體力學及電生理學的方法，測試患者的膀胱及尿道功能。過程中會先將幼細的導管放進尿道及肛門，再灌注生理鹽水，並用儀器記錄膀胱的壓力與收縮變化。患者亦需按指示做出不同動作，以觀察有否因腹部壓力上升而引致滲尿。檢查完成後，再針對患者膀胱收縮活動情況，及有否出現漏尿來決定合適治療，如行為治療、藥物及手術治療等。

檢查結果顯示，朱女士患上應力性尿失禁。陳醫生指除了年齡因素、肥胖、曾多次分娩者，此症亦好發於慣性便秘及長期咳嗽的女性，就如每當朱女士咳嗽時，腹腔壓力增加，尿液便會經尿道溢出。慶幸朱女士病情不算嚴重，建議先以骨盆底肌肉運動（俗稱「提肛運動」）來鍛練該組肌肉；另可考慮非入侵式的PEMF脈衝式電磁場治療，改善尿滲、陰道肌肉鬆弛等問題。

子宮下垂伴隨尿失禁

即使較年輕的女士亦有機會受尿滲困擾，約40歲的黃女士有次跟子女去行山，卻突然控制不住尿意，險些失禁。她自此外出亦不敢到離家太遠的地方，怕要經常如廁，平日打扮亦只穿深色長褲，深怕尿滲現形。

除尿滲問題外，黃女士數月前開始感覺下身有腫塊突出，特別是站立時症狀更明顯，連排尿也感覺困難。經醫生初步判斷後，黃太的症狀屬於骨盆底器官脫垂（俗稱「子宮下垂」）。值得注意是，子宮脫垂患者經常伴隨尿失禁症狀，因兩者成因相近，醫生會建議患者進行前述的尿動力學檢查及其他相關檢查，再作診斷及處理。

骨盆底器官脫垂個案多為50歲或以上的更年期女士，因隨着年齡增長，雌性賀爾蒙分泌減少，骨盆底肌肉鬆弛加劇，令骨盆底器官失去支撑，因而導致該部分器官較易下墜甚或突出體外。若曾經多次分娩、誕下4公斤以上的「重磅」寶寶、生產時需要產鉗或吸盤輔助也較大機會患上。此外，經常提舉重物、咳嗽或便秘，這些看似微小的問題也會令腹部長期受壓，增加患上此症的風險。

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子宮下垂患者年輕化

陳醫生指近年骨盆底器官脫垂的患者漸趨年輕化，當中部分同時受尿滲困擾。她提醒此症並不能自行痊癒，拖延求醫只會令治療成效隨着下垂的嚴重程度而變差。如黃女士的子宮脫垂情況已突出陰道口，建議手術治療避免病情加深。此手術可保留子宮，但不建議再懷孕。

至於仍想生育而需要保留子宮的女士，則可採用PVC或矽膠造的陰道托來支撑脫垂器官，惟膠托須定期更換，長期佩戴也可能壓傷陰道引致出血。無論如何，熟齡女士日常生活上應學習保養和鍛練骨盆底肌肉，定期接受婦科檢查，有助減低婦科病症風險。

記者：劉妙賢