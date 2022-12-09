【無名懸案】65年前「箱屍案」緝兇逾半世紀　慘死男童身分成謎DNA技術揭真相

▲ 65年前美國一名男童被殺並藏屍紙箱中，其身分一直成謎。

在65年前，美國費城發生一宗駭人聽聞的謀殺案，一名男童被殺並藏屍於紙箱中，而其身分一直成謎，由於沒有名字，死者只能被稱為「美國無名男童」（America's Unknown Child）、「箱裡的男孩」（The Boy in the Box）。直至最近案件在DNA技術幫助下，男童的真正身分終於揭開。

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遺體有多處傷痕

綜合美國傳媒報道，1957年2月，一名年約4至6歲的男童屍體裹著毛毯，被塞進一個紙箱內，並遭丟棄於費城東北部的森林中。男童的遺體有多處傷痕，死時體重約13.6公斤，有營養不良情況，經檢驗後死因被列為鈍器外傷。男童的身分不明，案件多年來沒有突破性發展。

1998年，男童的遺體被移送至長春藤山墓園安葬，由於未知他的身分，他的墓碑上只寫上「美國無名男童」（America's Unknown Child）。警方於2019年挖掘出遺骸，提取了更多DNA，作進一步調查。直至近日費城警方證實，他們透過DNA技術與家族譜系資料，確認男童的身分就是4歲的Joseph Augustus Zarelli。

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終等到墓碑上的名字

當長春藤山墓園的職員得知找到男童的真正身分後，他們都流下了眼淚。職員Linda Tamburri稱，「在那塊石頭（墓碑）刻上一個名字，這是每個人一直以來的願望」，她欣慰終於可以在墓碑上看到男童的名字。墓地秘書兼財務主管Dave Drysdale多年來看守著男童的安息之所，就像對待自己的家人一樣關心。經歷了逾半世紀，Dave感慨︰

總有一天，墓碑上會有一個名字……

他希望當年有份參與調查的已離世警員和相關人員，都可以知道這個喜訊，因為這是他們多年的心願之一。至於警方仍追查這宗謀殺案的兇手，並懸賞2萬美元（約16萬港元），呼籲市民提供資料。

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責任編輯︰王明芳