【堵截私煙】海關檢1.5億元私煙3人被捕　紙皮箱標示外語扮防疫用品作掩飾

▲ 海關檢獲總值約1.5億元懷疑私煙。(曾秋文攝)

聖誕及新年假期將至，海關採取行動打擊私煙，在本月1日和7日破獲2宗大型走私香煙案件，分別在大角咀和上水緝獲共5,300萬支私煙，市值約1.5億元，應課稅值約1億元；是海關過去一個月破獲第二宗涉及逾億元的私煙案。

海關稅收罪案調查科稅收調查第一組高級調查主任林威杰表示，在本月1日上午於大角咀截查2輛目標貨櫃車，在2個貨櫃搜出2,100萬支私煙， 跟進調查後人員在同日搜查上水馬會道一個貨櫃場，在場內一個40呎貨櫃搜出1,100萬支未完稅香煙，稍後再搜查文錦渡路一個物流貨場，在一個貨櫃中在搜出1,000萬支私煙，拘捕2名分別54歲和60歲男司機。至本月7日人員再搜查上水青山公路一個物流場，在場內一個40呎貨櫃在搜出1,100萬支私煙並拘捕一名58歲男司機。

林威杰續指，有部分私煙偽裝成防疫用品，用紙皮箱包裝以掩飾轉運外地。本年至今海關共緝獲6.9億支私煙，市值逾19億元，應課稅值13億元，緝獲私煙的數量已超過去年全年約6成，海關會繼續加強源頭打擊走私香煙活動。

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記者：曾秋文