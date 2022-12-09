【防疫措施】出現群組爆發學校停課期縮短至5日　教育局提醒校方留意衞生防護中心安排

▲ 教育局公布，學校停課期將由7日縮短為5日。（資料圖片）

政府昨日公布，確診人士如於隔離的第4天及第5天快測陰性，最快可於第5天完成隔離；而密切接觸者隔離期亦縮至最短5天。因應最新措施，教育局公布，如學校有班級於今日（9日）或以後接獲暫停面授課堂通知，停課期將由7日縮短為5日。

目前如學校個別班級出現群組爆發，須停課7日。教育局向各學校發出通知，個別班別建議停課的安排會因應最新措施作調整，如個別學校、班級或班別於今日或以後接獲暫停面授課堂通知，其停課期將縮短為5日。教育局指，衞生防護中心會直接與受影響的學校聯絡，提醒校方留意並跟從衞生防護中心的安排，又指學校應就恢復面授課的安排，與家長和其他各持份者作充分溝通，並按校本機制彈性處理。

另外，教育局指，現正接受隔離或檢疫的教職員和學生，在第4天及第5天連續兩天均取得快測陰性結果，原則上應於12月9日起恢復上班或上學。如有需要，學校可按校本情況容許有關人士最遲於12月12日回校。教育局提醒，若學生因隔離或檢疫安排變更而缺席面授課堂，校方可按校本情況彈性地處理缺席事宜，並應為有關學生提供適切支援。

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責任編輯：黃悅晴