【三跑工程】涉向「三跑」工人收非法回佣逾6.6萬　前工頭認4罪押後明年再訊

▲ 廉署早前先後落案起訴共17名涉香港國際機場第三跑道項目分判商時任員工。(資料圖片)

廉署早前先後落案起訴共17名涉香港國際機場第三跑道項目分判商時任員工，以協助建築工人獲分判商聘用。其中1名前「工頭」接受非法回佣共逾6.6萬元，另涉指示2人向廉署虛報沒有支付回佣。涉案前「工頭」今(9日)於在西九龍裁判法院承認串謀向代理人提供利益等共4罪，准保釋至2023年2月3日再提訊。

被告蒙智獎(45歲)，案發時為德鑄工程有限公司(德鑄)前「工頭」，承認1項串謀向代理人提供利益罪及2項串謀使代理人接受利益，以及1項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為。

案情指，案發時德鑄是三跑項目分判商，負責招聘建築工人。被告由另1名「工頭」介紹，於2020年6月獲德鑄僱用為木工「工頭」。被告應該「工頭」要求，向對方支付每個工作天100元至200元非法回佣，以獲德鑄聘用及繼續受僱，為期約半年。

被告又於2020年8月至2021年4月期間，串謀該「工頭」從其小組2名木工接受非法回佣共逾6.6萬元，以協助2人受僱及繼續受僱於德鑄。2人日薪分別為1,800元及2,000元，每個工作天須分別支付200元及400元非法回佣。被告收取非法回佣後，悉數轉交給該「工頭」。

該「工頭」於2021年3月被廉署拘捕，被告其後串謀該「工頭」，指示上述2名木工及其小組成員向廉署人員作出虛假陳述，報稱自己及其他工人並沒有支付回佣給被告及該「工頭」。

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責任編緝：林育慧