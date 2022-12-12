【澳洲旅遊】澳洲墨爾本感性藝術之旅　莫奈沉浸式藝術展+哈利波特舞台劇【內附旅遊資訊】

▲ 展場入口處展現了莫奈與一班藝術家朋友的投影，直接點出展覽主題。（劉妙賢攝）

開關第一時間返鄉下熱身，飲飽食醉後仍是意猶未盡，心郁郁想來個歐遊，卻苦於假期有限，倒不如近一點飛轉澳洲墨爾本。既有城市的熱鬧繁華，亦有人文氣息，推介在城內來一場沉浸式藝術之旅，感受莫奈、澳洲街頭藝術家Tyrone Wright Rone的異想世界兼盡情打卡。

墨爾本市內交通方便，電車是首選，遊客不用擔心搭過站落錯車，車廂在行駛時會廣播下個停靠站。多條電車路綫如12、109、70等也會途經墨爾本會議展覽中心的THE LUME Melbourne，以及在Flinders Street火車站附近的TIME‧RONE，在十多分鐘的車程內便可穿梭兩個城中的頂級藝術展。

視聽演繹莫奈畫作

雖說THE LUME Melbourne是以知名畫家作招徠，卻並非相框畫作式展覽，皆因它是一座沉浸式的數碼藝術館，繼早前的梵高主題後，近來上演是Monet & Friends。展廳樓高4層，佔地3,000平方米，寬敞開揚，重點是內設150部高端投影機，場內全是巨大的投影屏幕。影像會隨着音樂和節拍不斷轉換，以另類方式展現了法國印象派畫作，置身其中更能感受聲畫對感官的震撼。不想人逼人的話，平日下午是人流較少的上佳參觀時間。

外國的慢活風格體現在入場無時限之上，亦有固定參觀路綫，隨心得很。不妨在場內一角的Cafe買杯咖啡，再坐在梳化上感受環繞聲效；或是放鬆躺在地上，靜看變化萬千的藝術作品影像，沉浸在莫奈的睡蓮之中；或是跟印象派畫家德加（Edgar Degas）筆下的芭蕾舞者一起在這光影世界中起舞。除了在場內打卡之外，展場入口處也特地設置了莫奈名作《睡蓮和日本橋》的打卡位，大家可以直接站在橋上拍照，記得將四周的畫框攝入鏡頭，變身另類名畫。

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The LUME Melbourne-Monet & Friends

地址：MCEC, 5 Convention Centre Place, South Wharf VIC 3006

日期：即日起至2023年1月31日

時間：10am-10pm（周日至四）、10am-11pm（周五）；9am-11pm（周六）（閉館前2小時停止進場）

入場費：成人44澳元（約233港元）、小童（4-15歲）及長者36澳元（約191港元）

哈利波特舞台劇

有說這個世界沒有人會討厭哈利波特，來到墨爾本就要把握機會一看這齣《Harry Potter and the Cursed Child》舞台劇，可說是哈利波特的番外篇。現正於公主劇院（Princess Theatre）上演，遠看已見到劇院盡是搶眼的哈利波特裝飾，不入場也可在外面打卡留念。

▲ 出自JK羅琳之手的哈利波特番外篇的舞台劇，上映至今依舊場場滿座。（展覽提供）

舞台劇的故事出自JK羅琳和兩位編劇之手，圍繞哈利波特打敗佛地魔19年後，他兒子跟馬份兒子的故事。自2019年公映至今仍然場場爆滿，紀念品店更是要排隊才能擠進去，哈利波特的魅力果然驚人。

舞台劇的最大賣點當然是魔法場面，就如變魔術一樣，耳朵會爆氣、漂浮的道具、魔法決鬥的火焰場面、人被吸進電話亭便瞬間消失的特效等。為了專心投入劇情之中，還是別再費心猜想「魔法」的真相。另外亦有令大家會心一笑的通往霍格華茲特快列車的9 3/4月台、魔法帽分派學院等經典情節上演。在欣賞舞台劇前不妨先重溫哈利波特第四集電影《火盃的考驗》，兩者劇情甚有關聯，才會看得更投入。

Harry Potter and the Cursed Child

地址：Princess Theatre, 163 Spring Street, Melbourne

時間：7pm-10:30pm（周二至五）、1pm-4:30pm或7pm-10:30pm（周六日）

票價：56.9澳元至213澳元（約300港元至1,130港元）

重現二戰後生活

近來澳洲街頭藝術家Tyrone Wright Rone成了當地藝術界的熱話，全因在Flinders Street火車站相連的大樓裏舉行之TIME‧RONE展覽，是他目前為止最大型的作品展，足足用了近3年時間來籌備。

Rone以往曾選址快被拆掉的舊劇院為展覽場地，將其標誌性女性頭像畫作融入場景之中，反映出被拋棄的空間、美學和記憶的關係。這次展覽也不例外，在充滿歲月痕迹的狹長走廊舉行，分別有12個藝術裝置房間，包括電報房、郵局、課室、畫室、藥房、圖書館等。瞬間將時間倒流回到第二次世界大戰後的墨爾本，當時聚集了不少歐洲移民，這些場景便重現了工人階級家庭的日常生活。

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在車衣工場內有滿布灰塵和蜘蛛網的十幾架衣車，牆角亦堆滿了布匹、紙樣等，正是一眾車衣女工埋頭苦幹的繁忙日常。又見電報房打字機上的文件、散落一地信件的郵局、在滿是雜亂電綫的電報機附近的一杯咖啡等，充滿詩意又有歷史感。每個特色房間配合着相應的音樂，更能引發無限幻想。

有趣是為了迎合展覽樓層相連火車站的特色，狹窄長廊會不時出現模擬火車經過的聲音，還有忽明忽暗的燈光效果。

TIME‧RONE

地址：Flinders Street Railway Station, Level 3 Flinders Street, Melbourne 3000

日期：即日至2023年4月23日（周二、公眾假期、12月24至2023年1月4日休息）

時間：10am-9pm（周四至六）、10am-6pm（周日、一和三）

入場費：成人39.7澳元（約211港元）、小童19.7澳元（約105港元）

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO需事先申請澳洲電子旅行簽證（ETA），費用為20澳元（約120港元）。

貨幣：1港元約兌5.3澳元

機票：國泰航空、澳洲航空等有航班直飛墨爾本，票價由4,759港元起。

鳴謝：Visit Victoria

記者：劉妙賢