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【最強繼母】楊卓娜大宅擺2米高聖誕樹成焦點　童年捱窮感激母親賺錢養家【多圖】

娛樂 16:52 2022/12/09

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楊卓娜於2009年為「廣告燈箱大王」楊志翹誕下女兒楊舒然（豹豹），一躍成為3女之母，皆因楊志翹早年喪妻，遺下2名女兒舒婷和舒雅，卓娜欣然接受做後母，並教導得3名女兒相親相愛。

現在一家正五口現居於一間充滿田園風的大宅，更擁有自家庭院及農場，卓娜更經常落手落腳種花種菜，早前她更分享一家人在自家農場野餐，生活非常寫意。

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家中佈置彷如置身外國

聖誕節將近，她近日為家中佈置並裝飾得十分有聖誕氣氛，而其擺放的一棵約2米高的聖誕樹更成焦點，加上不少聖誕裝飾，彷如置身外國的小鄉村，甚有感覺。

她留言：「終於佈置好啦！準備迎接第一個聖誕聚餐！」有如此佈置得甚有氣氛的大宅，就算不用飛往外地，都同樣可以過不一樣的聖誕。

好靚呀！

童年感激媽媽努力養家

楊卓娜接受TOPick訪問曾坦言童年家境不太好，自幼分別在沙田沙角邨及馬鞍山恆安邨長大的她，從小失去父親，全家靠母親賺錢養家，楊母一人打數份工去維持家庭開支，因此重情的楊卓娜至今回想仍無比感激有位好媽媽。

她感恩地回憶說：「媽媽做過酒樓侍應，也做過很多兼職工作如派傳單，我們也會幫忙一起派，想媽媽快點收工。有段時間她當清潔工去倒垃圾。她既要賺錢養家又要操勞家事，但做任何事都是為了令我和妹妹開心、幸福，即使她沒有老公，也覺得兩個女兒不能被看低。」

而楊卓娜長大後十分愛錫媽咪，可說是十分孝順的乖女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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