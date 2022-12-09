【升中派位】中一自行分配學位申請電子化　一文看清登記及遞交步驟

▲ 2023/24學年中學學位自行分配階段明年1月3日起接受申請。（資料圖片）

2023/24學年中學學位自行分配階段明年1月3日起接受申請，教育局今年首推行「中一派位電子平台」，若家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台遞交自行分配學位申請及查閱結果。TOPick為家長整理登記及申請步驟。

建立「中一派位電子平台」帳戶：

1. 家長須於電子平台網頁選擇「建立帳戶」

2. 輸入由小學或教育局提供的「學生編號」及「啟動碼」

3. 選擇「智方便」綁定帳戶

4. 填寫家長或監護人資料，包括電郵地址、中文姓名等

5. 閱讀並同意個人資料收集聲明， 然後輸入圖像顯示的字符

6. 檢查電子郵件，並點擊電郵中的啟動連結以啟動帳戶

家長綁定帳戶後，日後可使⽤「智⽅便」登入電子平台，一般而言帳戶的連繫不能更改。若有多於一名子女參加同一年度的中一派位，家長應先以其中一名子女的資料建立帳戶，然後再於平台內加入另一名子女的資料，無需重複登記。

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遞交自行分配學位申請步驟：

1. 登入電子平台帳戶

2. 選擇「現在申請」，以進入「自行分配學位」的頁面

3. 根據選校意願選取擬申請中學的選校次序

4. 選擇或輸入「申請中學名稱」及學校所需的聯絡資料

5. 上載學生身份證明文件副本，如身份證、出生證明書等

6. 上載申請中學所需文件，如申請表、證書及獎狀

7. 確認所選的「申請中學名稱」、選校次序及上載文件正確

8. 閱讀並同意《申請中一自行分配學位注意事項》、教育局及申請中學的相關《個人資料收集聲明》

9. 以「智方便+」進行數碼簽署

10. 確認及提交申請

教育局提醒，每名學生最多可向兩間中學申請自行學位，如向多於兩所參加派位中學申請自行分配學位，無論是以紙本還是透過電子平台遞交，獲自行分配學位的機會將被取消；若家長已向中學遞交紙本申請表，不用再透過電子平台重複遞交申請，反之亦然。電子平台每次登入後的使用時限為30分鐘，若有需要，可善用「儲存為草稿」的功能，在下次登入時繼續有關申請。

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責任編輯：黃悅晴