  • 21°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 18:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【升中派位】中一自行分配學位申請電子化　一文看清登記及遞交步驟

社會 17:03 2022/12/09

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

2023/24學年中學學位自行分配階段明年1月3日起接受申請。（資料圖片）

2023/24學年中學學位自行分配階段明年1月3日起接受申請，教育局今年首推行「中一派位電子平台」，若家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過電子平台遞交自行分配學位申請及查閱結果。TOPick為家長整理登記及申請步驟。

建立「中一派位電子平台」帳戶：

  • 1. 家長須於電子平台網頁選擇「建立帳戶」
  • 2. 輸入由小學或教育局提供的「學生編號」及「啟動碼」
  • 3. 選擇「智方便」綁定帳戶
  • 4. 填寫家長或監護人資料，包括電郵地址、中文姓名等
  • 5. 閱讀並同意個人資料收集聲明， 然後輸入圖像顯示的字符
  • 6. 檢查電子郵件，並點擊電郵中的啟動連結以啟動帳戶

家長綁定帳戶後，日後可使⽤「智⽅便」登入電子平台，一般而言帳戶的連繫不能更改。若有多於一名子女參加同一年度的中一派位，家長應先以其中一名子女的資料建立帳戶，然後再於平台內加入另一名子女的資料，無需重複登記。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

遞交自行分配學位申請步驟：

  • 1. 登入電子平台帳戶
  • 2. 選擇「現在申請」，以進入「自行分配學位」的頁面
  • 3. 根據選校意願選取擬申請中學的選校次序 
  • 4. 選擇或輸入「申請中學名稱」及學校所需的聯絡資料
  • 5. 上載學生身份證明文件副本，如身份證、出生證明書等
  • 6. 上載申請中學所需文件，如申請表、證書及獎狀
  • 7. 確認所選的「申請中學名稱」、選校次序及上載文件正確
  • 8. 閱讀並同意《申請中一自行分配學位注意事項》、教育局及申請中學的相關《個人資料收集聲明》
  • 9. 以「智方便+」進行數碼簽署
  • 10. 確認及提交申請

教育局提醒，每名學生最多可向兩間中學申請自行學位，如向多於兩所參加派位中學申請自行分配學位，無論是以紙本還是透過電子平台遞交，獲自行分配學位的機會將被取消；若家長已向中學遞交紙本申請表，不用再透過電子平台重複遞交申請，反之亦然。電子平台每次登入後的使用時限為30分鐘，若有需要，可善用「儲存為草稿」的功能，在下次登入時繼續有關申請。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【中一自行收生】全港1.67萬個英中學額　3人爭1位競爭放緩料加長師生適應期
22:13 2022/12/06
【中一自行收生】全港1.67萬個英中學額　3人爭1位競爭放緩料加長師生適應期
【中學概覽】全港42間中學減44班中一　9校瀕臨跌穿殺校安全綫
15:59 2022/12/06
【中學概覽】全港42間中學減44班中一　9校瀕臨跌穿殺校安全綫
【退學潮】多間名校退學人數續破百　王錦輝中學退學率增至13%
18:26 2022/12/08
【退學潮】多間名校退學人數續破百　王錦輝中學退學率增至13%

你可能感興趣

【中一自行收生】全港1.67萬個英中學額　3人爭1位競爭放緩料加長師生適應期
22:13 2022/12/06
【中一自行收生】全港1.67萬個英中學額　3人爭1位競爭放緩料加長師生適應期
【中學概覽】全港42間中學減44班中一　9校瀕臨跌穿殺校安全綫
15:59 2022/12/06
【中學概覽】全港42間中學減44班中一　9校瀕臨跌穿殺校安全綫
【退學潮】多間名校退學人數續破百　王錦輝中學退學率增至13%
18:26 2022/12/08
【退學潮】多間名校退學人數續破百　王錦輝中學退學率增至13%
升中派位 教育局 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
13:36 2022/12/08
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難
今日 11:45
【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難