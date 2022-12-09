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【美食速報】西九 ADD+推出期間限定菜單   $128起歎沖繩A5和牛

休閒消費 17:23 2022/12/09

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

特選了沖繩A5和牛兩大部位 ── 牛肋骨及前牛腰脊肉餐菜式。(餐廳提供)

位於西九藝術公園海濱長廊的ADD+，由即日至12月23日首度推出沖繩A5和牛期間限定的9款單點美食，價錢由$128至$598，午餐及晚餐時段均會供應，為一眾牛魔王帶來嶄新驚喜。

牛肉他他菜式，大大提升了肉質的香甜及礦物味，混入秘製醬汁，令口感更香濃嫩滑。。(餐廳提供)

沖繩和牛乃日本黑毛和牛中的其中一種，不說不知，日本各地享有名氣的牛肉品牌，如神戶牛，松阪牛等，其牛隻大部分都來自沖繩的小牛繁殖農場，可見當地小牛的質素絕對有保證。

日本沖繩縣農工業協同組合（簡稱JA沖繩）是沖繩縣唯一的農協組織，他們飼養的沖繩和牛，產量極為有限，所以很少出口到海外。每隻沖繩成牛大約重800公斤，但實際最後加工成食用牛肉的只有300至350公斤，而當中最為美味的牛肋骨只有約16公斤、前牛腰脊肉只有約25公斤，非常珍貴。

黑松露沖繩牛米粉，口感既脆又軟。(餐廳提供)

今次ADD+ 特選了沖繩A5和牛兩大部位 ── 牛肋骨及前牛腰脊肉餐菜式。前菜先以沖繩他他牛打開序幕，大廚以沖繩牛肉演繹經典的牛肉他他菜式，大大提升了肉質的香甜及礦物味，混入秘製醬汁，令口感更香濃嫩滑。

享用時主廚建議將上面的味噌醃漬生鵪鶉蛋蛋黃拌勻，配上麵包脆片，滋味沒法擋。另一款前菜是沖繩牛酥，由餐廳的點心大師主理，酥脆的外層包裹美味多汁的沖繩牛肉，層次豐富。

黑啤酒燴沖繩牛肋肉，沖繩牛肋肉用黑啤慢煮3小時，肉質鬆軟。(餐廳提供)

重頭戲主菜有黑啤酒燴沖繩牛肋肉，沖繩牛肋肉用黑啤慢煮3小時，不單令其肉質鬆軟，而牛肋肉中的油脂更完全融入汁料之中，味道特別濃郁，配上烤時蔬及手指薯享用。另有蜜汁芥薯沖繩牛粒，嫩滑柔軟的牛肉方粒越咀嚼越香甜，而且粒粒都沾滿惹味的蜜糖黑椒汁，一口一粒，啖啖滿足。

ADD+
地址：香港九龍博物館道38號M+大樓B1層A號舗
電話：2656 4108 或 6016 9380（WhatsApp）

撰文：郭秀芳

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