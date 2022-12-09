【升中派位】2023學年中一自行派位　新界區34間熱門英中收生準則一覽

▲ 2023學年中一自行派位，新界區34間熱門英中收生準則一覽。

2023學年中一自行分配學位階段將於下月展開，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學。官立及資助中學只可預留少於30%學位自行收生，TOPick整理了新界區34間熱門英中的收生準則，助家長了解各所中學的自行收生學額、各項收生要求所佔百分比等。

教育局最新預計本年度參加中一派位小六學生人數進一步減至50,600人，TOPick統計明年全港提供約5,006個全開英文班（俗稱「英中」）的中一自行分配學額，推算明年共提供1.67萬個英中學額，平均3人爭1位，與去年相若。

中一自行分配學位將於2023年1月3日至17日接受交表申請，家長可向最多兩間中學遞交申請表，不受校網限制。家長須按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

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家長亦須留意，無論是紙本或電子平台，均不得向多於兩所中學申請，否則自行派位機會會被取消。自行分配學位申請一經遞交，則不可撤回、取消或更改選校次序。

以下為新界區熱門英中的自行分配學額及收生準則：

新界東區

北區

香港道教聯合會鄧顯紀念中學

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：20%

小學成績及操行：30%

課外活動、服務及獎項：20%

操行必須達乙等或以上

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東華三院甲寅年總理中學

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」及校內成績：56%

課外活動、服務及獎項：14%

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聖公會陳融中學

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：60%

操行：10%

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田家炳中學

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：40%

校內成績、操行、課外活動及服務：60%

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東華三院李嘉誠中學

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：40%

教育局「學生成績次第」及校內成績：40%

課外活動及服務：20%

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沙田區

沙田崇真中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：50%

教育局「學生成績次第」：50%

體育、藝獎項及服務：額外10%

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沙田培英中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：40%

教育局「學生成績次第」：50%

多元智能：10%

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聖公會曾肇添中學

自行分配學額：50

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：60%

學業、品行、課外活動和服務：10%

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沙田蘇浙公學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：20%

校內成績：20%

操行：20%

課外活動及獎項：10%

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聖羅撒書院

自行分配學額：51

收生準則（比重）

面試表現：25%

教育局成績次第：50%

操行、活動、服務及獎項：25%

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聖母無玷聖心書院

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：25%

校內成績及教育局「學生成績次第」：40%

操行、課外活動及獎項：25%

天主教徒：5%

其他：5%

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宣道會鄭榮之中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：25%

教育局「學生成績次第」及校內成績：45%

操行：10%

課外活動及服務：10%

特別才藝、技能：10%

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大埔區

王肇枝中學

自行分配學額：40

甄選面試準則（比重）

教育局「學生成績次第」：60%

校內成績：10%

操行：10%

課外活動表現：20%

收生準則（比重）

面試表現：30%

甄選面試評分：70%

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聖公會莫壽增會督中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：25%

學業成績：50%

課外活動表現及獎項：25%

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恩主教書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：20%

校內成績及教育局「學生成績次第」：50%

操行：10%

藝術、運動或服務表現：10%

與學校的聯繫：10%

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新界西區

葵青區

聖公會林護紀念中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

首輪面試：15%

次輪面試：25%

教育局「學生成績次第」：40%

課外活動、服務及獎項：10%

與學校的聯繫：10%

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中華傳道會安柱中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：40%

校內成績及教育局「學生成績次第」：50%

課外活動及服務：10%

操行：必須掛B級或以上

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天主教母佑會蕭明中學

自行分配學額：40

收生準則（總分100）

校內成績：30分

操行：8分

課外活動及獎項：8分

其他（宗教信仰、家人在校就讀或畢業生等）：4分

面試表現：50分

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中華基督教會全完中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：15%

學業成績：60%

操行：10%

課外活動、服務及獎項：10%

其他：5%

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順德聯誼總會李兆基中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績及教育局「學生成績次第」：40%

課外活動、獎項及服務：30%

操行：必須B級或以上

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保祿六世書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：60%

課外活動：10%

操行：必須B級或以上

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荃灣區

可風中學（嗇色園主辦）

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：45%

學業成績：40%

課外活動及服務：15%

操行：必須B級或以上

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荃灣公立何傳耀紀念中學

自行分配學額：41

收生準則（比重）

面試表現：30%

教育局「學生成績次第」：60%

課外活動及獎項：10%

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寶安商會王少清中學

自行分配學額：41

收生準則（比重）：沒有提及

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屯門區

仁愛堂田家炳中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

校內成績及教育局「學生成績次第」：60%

短片拍攝：不計算總評分，表現理想才獲面見機會

面試表現：20%

課外活動及服務：20%

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宣道會陳瑞芝紀念中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：35%

學業成績及教育局「學生成績次第」：50%

課外活動、服務及操行：15%

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保良局百周年李兆忠紀念中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：30%

學業成績：50%

課外活動：20%

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保良局董玉娣中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：25%

教育局「學生成績次第」：50%

課外活動：25%

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順德聯誼總會梁銶琚中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：50%

校內成績及教育局「學生成績次第」：30%

課外活動表現：10%

校內英語表現：5%

操行：5%

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元朗區

東華三院盧幹庭紀念中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：35%

學業成績及操行：60%

課外活動、服務及獎項：5%

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新界鄉議局元朗區中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：40%

校內成績及教育局「學生成績次第」：30%

課外活動、服務及其他方面的卓越表現：20%

操行：10%

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天主教崇德英文書院

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：20%

學業成績：40%

操行：20%

課外活動及獎項：10%

與學校聯繫：10%

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趙聿修紀念中學

自行分配學額：43

收生準則（比重）

面試表現：40%

教育局「學生成績次第」：30%

課外活動、服務、才華及操行：20%

與學校聯繫：10%

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中華基督教會基元中學

自行分配學額：40

收生準則（比重）

面試表現：40%

學業成績：40%

操行及課外活動：20%

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責任編輯︰林愛娜