【最新疫情】今增13,924宗確診及23人離世　連續3日確診破萬

▲ 今增13,924宗確診及23人離世 連續3日確診破萬（陳永康攝）

本港今日（9日）新增13,924宗確診，其中輸入佔647宗。另增23名染疫者離世，今波疫情共錄得10,701宗死亡個案。

輸入個案中，共358宗涉及機場檢測樣本、共207人於抵港第1至3日驗出陽性，共82人於抵港第4至7日才確診。

學校個案方面，今共913間學校呈報1,849宗確診，涉1,528名學生和321名教職員；有17間學校共17班因出現群組感染，需停課5日。

院舍個案方面，9間安老院舍，共10名院友及5名員工確診確診，15名院友需要檢疫；9間殘疾人士院舍，共9名院友及2名員工確診，19名院友需要檢疫。

Omicron變種病毒株亞系方面，BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系分別佔本地個案0%及約64.24%，本地個案中亦累計發現120宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、五宗BF.7及140宗BQ.1.1亞系個案。

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記者：鄧凱文