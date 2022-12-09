【日本旅遊】嚴選10大東京必買手信　2款穩居日本手信榜頭三位

▲ TOPick嚴選10大東京必買手信。

陸陸續續有不少人到日本旅行，事隔多年，不知道買什麼手信回港好？今日TOPick推介十樣日本必買手信，除了東京香蕉，其實還有很多日本當地手信是必買之一，自己享受抑或買禮送人都一樣可以，大家去東京旅遊前記得要「Book mark定」啦！

NewYork Perfect Cheese

▲ NewYork Perfect Cheese。（圖片來源：官網）

NewYork Perfect Cheese的奶油芝士脆餅可說是東京人氣No.1手信，深受當地人歡迎。現場總會出現排隊的人潮，很快便售罄，十分搶手。這款餅乾是日本第一位乳酪達人、前美國白宮甜點師傅以及法國起司專家合力研發。外層是薄薄的貓舌頭餅乾，搭上濃郁芝士、白朱古力、牛奶奶油。店內只販售三種商品，分別是奶油芝士脆餅、楓糖芝士蛋糕、及芝士蛋糕卷。

Press Butter Sand

▲ Press Butter Sand。（圖片來源：官網）

Press Butter Sand的焦糖奶油夾心餅十分酥脆，內餡則是使用來自北海道的新鮮奶油，搭配香甜不膩的焦糖，遊日必買之一。每次經過日本分店都會有人排隊購買，現場還有即焗即吃新鮮的焦糖餅。利用「壓制烤法」製作酥脆餅底，再配上內餡，口感鬆脆，十分Creamy，品牌還會依季節推出不同限定口味的夾心餅，不同分店亦有限定口味，大家如果想試不同口味，在購買前記得要預先了解！

福砂屋

▲ 福砂屋。（圖片來源：官網）

「福砂屋」擁有近400年歷史，其蜂蜜蛋糕香甜綿密，充滿蜂蜜的味道，底層還鋪了粗粒砂糖，分店遍佈全日本，在東京大型的百貨公司一定會看到它的蹤影。福砂屋主要售賣蜂蜜蛋糕，有原味及朱古力味選擇，還有不同大小可以選擇，不過要留意的是，蛋糕的食用期限較短，建議大家回港前一天才購買。

年輪家

▲ 年輪家。（圖片來源：官網）

年輪家有著「最好吃的年輪蛋糕」之稱，口感較紮實，最外層還有「沙沙」感的糖霜，是日本東京熱門的手信之一。他們的脆皮年輪蛋糕的招牌之一，大家可以選擇買一整條或一片片，蛋糕體濕潤，層次分明，富有酥脆感！亦會不定期推出限定口味，如栗子、抺茶、朱古力等等。食用期亦較短，大約9日，大家可以臨回港前才入手！

Butter Butler

▲ Butter Butler。（圖片來源：官網）

Butter Butler的牛油費南雪滿滿牛油香，其中Butter Financier獲得第1屆「JR東日本紀念品大獎賽」綜合大獎賽。它使用包含兩種歐洲發酵牛油的配方，量身訂制，充滿濃郁的牛油風味。表面浸漬來自加拿大的楓糖漿，讓你享受濕潤的質地，外皮酥脆，口感鬆化，絕對是下午茶之選！

Yoku Moku

▲ Yoku Moku。（圖片來源：官網）

Yoku Moku這個品牌是台灣女明星林志玲結婚喜餅選用的品牌。它聞名的「雪茄蛋捲」是經典必買，與平時吃到的蛋捲不一樣，帶有一陣陣奶味，奶味來自北海道生乳，每一條蛋卷都加入北海道牛油及採用「黃金比例」調製的麵粉、蛋白和砂糖一齊烤製，陣陣蛋香。

N.Y. CARAMEL SAND

▲ N.Y. CARAMEL SAND。（圖片來源：官網）

N.Y. CARAMEL SAND的紐約焦糖朱古力夾心餅，被譽為最難買的手信之一，亦是東京車站大丸百貨長期排隊的人龍店之一，長居於日本人氣手信頭三位。該公司花了10年時間開發出N.Y. 焦糖餅乾，外層為牛油曲奇，內餡為一層薄薄的朱古力及流心焦糖醬。

The Maple Mania

▲ The Maple Mania。（圖片來源：官網）

The Maple Mania經常入圍東京車站最佳手信之一，他們的人氣產品是楓糖奶油夾心餅。使用楓糖及奶油製作而成，餅乾裡夾著一層楓糖奶油，楓糖風味令人一試難忘，甜而不膩，包裝亦印有可愛的小男孩，十分適合當送禮之用。品牌亦有售賣楓糖費南雪蛋糕、楓糖千層夾心酥及楓糖年輪蛋糕等。

鎌倉五郎

▲ 鎌倉五郎。（圖片來源：官網）

鎌倉五郎的半月燒是日本古都鎌倉的名產點心，半月形狀的餅乾，夾著香滑的奶油夾心，有抺茶及紅豆味選擇。有時候亦會推出不同口味的選擇，如柚子、芝麻味等。

Tokyo Milk Cheese Factory

▲ Tokyo Milk Cheese Factory。（圖片來源：官網）

Tokyo Milk Cheese Factory自2011年問業至今，受到不少人的歡迎，不論在何處都可以買得到。當中的海鹽芝士夾心餅是最受歡迎的產品，是貓舌曲奇，餅乾是將北海道美瑛的牛奶、北海道的砂糖和法國的瓜朗德的鹽混合而成的。

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責任編緝：蕭雅文