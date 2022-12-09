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【投胎轉世】得悉媽媽懷健康第二胎　1歲罕病兒即離世報夢︰很快再回來

兒童健康 17:42 2022/12/09

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1歲罕病兒得悉媽媽懷健康第二胎後隨即離世，並報夢道別︰「很快會再回來。」

投胎轉世，可以選擇做個健康孩子？台北一位遺傳科名醫日前收到一名孕媽媽的訊息，指罹患平腦症（Lissencephaly）的1歲半兒子得悉她懷上健康第二胎後，沒多久便在睡夢中離世，更報夢說「很快會再回來」，該名媽媽相信兒子是急不及待去準備投胎。

最新影片推介︰

台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫生張家銘，日前在自己的facebook專頁發文分享，指收到林姓媽媽的訊息，指其長子被診斷患有平腦症，是嚴重的先天異常疾病，因為大腦皮質發育異常，沒形成腦迴，造成思考及運動諸多生理功能異常，連活動、生長及進食都相當困難，後來發現是TUBA1A這基因異常引起的。

張醫生相信林媽媽照顧他定必相當辛勞及壓力大，「要照顧這位嚴重異常、沒有意識及溝通反應的大寶」。近日林媽媽再度懷孕，張醫生為她腹中寶寶進行健康檢查，包括羊水基因檢測及染色體晶片檢察。

一名孕媽媽傳訊息給張醫生，表示罹患平腦症的兒子得悉她懷上健康第二胎後，隨即離世並報夢說會回來。（基因醫師張家銘facebook圖片）

張醫生向林媽媽及其丈夫仔細解釋基因報告內容，「是個好消息！腹中的二寶沒有特別的基因、染色體異常，包括TUBA1A基因。」兩夫妻開心回家後，當晚長子就報夢給自己的律師契爺稱，「我要先去做準備，很快會再回來」，翌日晚上約10時，長子便在睡夢中安詳離世。

林媽媽透過短訊通知張醫生有關長子的死訊，同時感性寫下，「謝謝您的基因報告，我相信他（大兒子）聽到了！很確定能健康重來，迫不及待去準備了！」張醫生回覆道︰「未知之中真的有一股震懾人心的力量，我覺得小朋友一定會感謝兩位無怨的付出，同時我也向兩位偉大有愛心的父母致敬。」

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責任編輯︰王明芳

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