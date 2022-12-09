【大台改革】大股東稱TVB收視穩佔市場首位　黎瑞剛從不視Viu TV為威脅

▲ 要不斷進步！

TVB大股東黎瑞剛近日接受傳媒訪問，提到TVB的前景和發展時，直指TVB在過去20年的投資不足，例如系統和設備20年都未更新過。

不過他認為最近台慶劇如《下流上車族》和《美麗戰場》都能成功引起話題吸引觀眾注意，而《美麗戰場》收視雖不及《下流上車族》，但在網上討論度極高，更超越原本第一的《金宵大廈2》，表示充分肯定及支持《美麗戰場》的年輕化及話題性。

黎瑞剛續指，《下流上車族》不但收視高，題材又貼地，發揮了TVB影響力的特性，更指製作劇集或節目不應追求純粹娛樂，要有影響力及持續性的話題。

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TVB收視高 強調不能「自以為是」

至於有不少人認為TVB節目及觀眾老化，黎瑞剛表示早前曾跟第三方數據公司開會，發現TVB的觀眾結構其實跟友台差不多。

他指出，TVB的收視數據很強勁，整體收視仍穩佔香港第一，佔據市場近8成：「黃金時段收視常常是友台的10倍都不止。」

即使收視穩佔市場首位，但黎瑞剛強調TVB不能「自以為是」和「自我安慰」。

▲ TVB大股東黎瑞剛（經濟日報圖片）

從不視ViuTV是威脅

提到友台 ，黎瑞剛稱從不視ViuTV是威脅，更表示有競爭在香港市場屬很正常，又認為HOY TV和ViuTV是促進他們內部改革的動力。

黎瑞剛指自己曾批評TVB在過去的十年是退步的十年，說過去內地電視台都跟TVB學習製作節目，但是早前湖南衛視與TVB合作的《聲生不息》，已變成湖南衛視當TVB的老師。

對於TVB早前有人過檔ViuTV現在又重投TVB，黎瑞剛認為這說明TVB開始重新創新，年青人才便會回來。

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去年受訪狠批TVB

其實去年，黎瑞剛接受媒體訪問時，已曾公開對TVB強烈批評，更直言「非常不滿意」，並指出TVB的缺失，包括「節目老化」、「製作技術落後」、「內部山頭林立」、「離年青人愈來愈遠」等。

他又批評TVB節目「不能老是天天做菜」，需要製作有創意節目，舉例如介紹內地青年「創富故事」，可給香港年青人作啟發港人。

故邀請曾志偉、王祖藍回巢，強調聘請二人不單為開拓內地市場，首要任務是要革新本地節目。

如今相隔一年，TVB節目和劇集有所改變，難怪作為大股東的黎瑞剛感滿意。

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