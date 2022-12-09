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【快速測試】2區污水呈陽性當局派約5萬快測包　涉沙田頂峰別墅、元朗栢慧豪園等

社會 17:29 2022/12/09

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】2區污水呈陽性當局派約5萬快測包，涉沙田頂峰別墅、元朗栢慧豪園等。（資料圖片）

因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 沙田區 — 好運中心、豐景花園、碧霞花園、壹號雲頂、銅鑼灣山路15-117號、頂峰別墅、嘉御山、雲頂峯、旭禾苑及晉名峰
  • 元朗區 — 栢慧豪園及Wetland Seasons Bay

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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