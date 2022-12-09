【暈倒猝死】28歲女子深蹲半途突猝死　倒地前離奇向左看惹熱議

▲ 28歲女子深蹲半途突猝死，倒地前離奇向左看惹熱議。

做運動記得量力而為，稍有不適便應該要立即休息！最近外國便有一名28歲女子於健身室進行深蹲負重訓練時，突然突然無故地將頭向左邊看一眼便昏厥倒地，緊急送醫後證實死亡，更驚心是整個驚悚過程全被健身室內的攝錄鏡頭拍下來。

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綜合外媒報導，28歲女子貝西（Betsy Dayana Jaramillo Ramírez）於上月29日到健身室進行訓練，兩手拿著鐵片深蹲時，突然往左了看一眼便整個人全身僵硬往前倒，嚇得當時在場人士慌忙上前查看她的情況，並急急將她翻回仰躺姿勢，只見她並無任何反應。據了解，她送院時，已經沒有生命跡象，急救後最終亦不治。

相關約40秒的影片於網上瘋傳，引發不少網友討論，不少人認為是她的死因是心臟病發造成猝死，但也有網友認為事情沒有那麼單純。不過目前聖羅薩縣（Santa Rosa）警方尚未公布貝西確切的死因。

此事件發生於11月29日，但攝錄畫面本周才曝光於媒體。事實上，今年2月，墨西哥也發生健身房意外，一名42歲婦女挑戰180公斤槓鈴卻不幸失敗，遭器材重砸肩頸，當場死亡。

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猝死前6種徵兆

猝死令人聞風喪膽，但其實可能還是有一點前兆。台灣家庭醫生陳欣湄指出，其實在猝死前身體會有一些警號，當出現以下徵兆，就要特別留神，並往醫院檢查。

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責任編輯：羅嘉欣