【高齡媽媽】60歲高齡誕孖女12年後七旬丈夫猝死　老婦悲嘆：冀上天再借30年

▲ 30年後是102歲.....

內地一名老婦盛海琳在2009年失去獨女，大受打擊，因而決定在60歲高齡用試管嬰兒誕下一對孖女，但12年後，孖女12歲之時，她互相扶持的丈夫急病猝死，她害怕一對女兒頓失依靠，希望上天再借30年，讓她好好活著，看兩女兒長大。

綜合內媒報道，安徽省合肥72歲的盛海琳曾任職醫生，原與丈夫育有一名女兒；可惜在2009年，女兒與女婿因煤氣中毒雙雙去世，令盛海琳大受打擊。後來，她在親友安慰及建議下，決定透過試管嬰兒手術再生孩子。

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2010年，60歲的盛海琳透過試管嬰兒誕下一對雙胞胎，成為當時最高齡的產婦，新聞一出後，有人批評她太過自私，指她利用雙胞胎來掩蓋悲傷。而年事已高的盛海琳也為了養育一對孖女而重返職場，她四出奔波走遍全國開醫學講座，每場收入數千元人民幣，所賺到的錢用來聘保母照顧孩子，並請補習老師教女，一年飛200多天的她，只有少數時間陪女兒成長，她曾指︰

我不能讓2個孩子產生自卑情緒，不想讓她們受委屈，我盡自己的能力，讓孩子在同等條件下不窮於任何人。

至2016年初，盛海琳的丈夫吳先生不幸中風，自此行動不便，令養家的重擔全落在盛海琳身上。她需要同時間請3個保母，一個照顧病人，一個湊小孩，一個煮飯、做家務。10年來，盛海琳先後請過60多個保母，她揚言自己可以出書講「保母經」。

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上周四（4日），已中風多時的73歲吳先生突然因心臟病發撒手人寰，盛海琳頓失老伴非常悲傷：「愛人突然離世對我打擊很大，他一直多年心臟病反復發作很多次……就是猝死突然一下讓我接受不了……讓我打擊更大的是，兩個女兒還比較幼小。」

對於當年堅持做試管嬰兒的決定，她坦言：

沒有後悔，卻有遺憾；她遺憾丈夫沒有「珍惜」自己的身體，未能等到兩名小女兒長大成人，

成為單親媽媽的盛海琳現在希望長命一點，見證女兒結婚長大：

未來唯有攜幼女拼命的好好活……我不要500年，我只希望向天再借30年，讓我好好活著，讓我多陪一陪孩子們。

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責任編輯︰王明芳