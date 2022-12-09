憑《思家大戰》獲「最佳娛樂節目主持」　李思捷：繼續發放無限歡樂及正能量

▲ 《思家大戰》

TVB遊戲節目《思家大戰》於昨晚（12月8日）在新加坡舉行的年度盛事「2022亞洲影藝創意大獎」（Asian Academy Creative Awards 2022）中，李思捷憑《思家大戰》脫穎而出獲「最佳娛樂節目主持」。

由李思捷監製及主持《思家大戰》由去年8月開播，他亦早憑主持該節目奪《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主持」奬，至今年8月乘勢追擊再度推出第二季，壓軸一集更錄得7天跨平台總收視23.8點好成績，超過155萬觀眾收看。

發放歡樂正能量

其實《思家大戰》是有45年歷史的《Family Feud》正式授權製作的節目，對於獲選為亞洲影藝創意大獎「最佳娛樂節目主持」，李思捷稱：「從10歲開始在加拿大收看《Family Feud》，想不到追看了30多年後，短短一年間可以夢想成真，成功將這個老少咸宜的遊戲節目帶給香港以至亞洲區的觀眾朋友。」

思捷認為節目主持對一個遊戲節目十分重要，他結合了自己多年的工作與及人生經驗、花不少心思去構思及主持《思家》，務求將歡樂帶給大家。

他特別感激家庭與及現場觀眾，他會繼續努力，希望未來可以透過TVB旗下各個平台，繼續為觀眾發放無限歡樂及正能量。

獲美國廣播協會設計大獎

此外，TVB於「2022美國廣播協會設計大獎」分別獲得1個金獎及4個優異獎。

當中《2021香港小姐競選決賽》獲「最佳節目製作設計組別」金獎；另外《刑偵日記》片頭設計、《2020 東京奧運會》形象宣傳片、《2021香港小姐We Miss Hong Kong套裝》、《盛．舞者》則分別獲得「最佳片頭設計組別」、「最佳品牌宣傳：節日／特備節目宣傳片 (超過60秒) 組別」、「最佳紀念品／特色商品組別」、「最佳節目製作設計組別」四個組別獎項中的優異獎，獲獎佳績讓台前幕後感到鼓舞。

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