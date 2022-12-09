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【危駕致死】北角校巴溜前釀5死2傷　校巴司機被控危駕轉介區院答辯

社會 17:46 2022/12/09

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2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜前至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。（資料圖片）

2018年北角發生車禍，校巴疑未被拉好手掣溜前至熙和街衝上行人路，造成5名途人死亡。涉案司機事隔逾3年早前被控危險駕駛引致他人死亡等共7罪，案件今（9日）於東區裁判法院再提堂。控方修訂控罪為1項危險駕駛引致他人死亡罪及1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。案件將轉介至區域法院處理，被告續准保釋至12月29日於區域法院答辯
 
被告吳耀宗（66歲，退休人士），經控方修訂控罪後，危險駕駛引致他人死亡罪指，被告於2018年12月10日，在香港熙和街近英皇道（東行）交界在道路上危險駕駛1輛私家小巴，引致何玉珍（女，80歲）、梁洪（男、83歲）、陳瑞意（女、70歲）、楊文根（男、77歲）及YIP Willy（男、89歲）死亡。
 
另1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪則指，被告於同日同地危險駕駛，引致雷曉琪及盧永業的身體受嚴重傷害。

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記者：林育慧

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