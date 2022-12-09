【政策矛盾】康文署拒放寬青少年入桌球館時限　傅家俊斥桌球被貼上不良運動標籤

▲ （香港首席桌球手傅家俊ｆｂ）

立法會議員霍啟剛要求，當局放寬16歲以下青少年晚上8點至翌日早上10點，不可進入持牌桌球館的限制。康文署稱需保護心智尚未成熟的16歲以下人士，避免因流連桌球館影響學業。香港首席桌球手傅家俊今日（9日）發文，批評康文署一邊推廣桌球大師賽，另一邊卻拒絕放寬，讓青少年有更多時間練習是自相矛盾，「呢啲矛盾行徑，實在令人摸不着頭腦！」

香港世界桌球大師賽今年10月在紅館舉行，傅家俊在賽事中打出職業生涯第5次滿分的147度，他今日社交平台指，今次大師賽空前成功，並獲特區政府全力支持，列為慶祝回歸25周年活動，證明桌球屬健康的體育運動，「否則康文署都唔會大肆宣傳」。

康文署重申，需要保護心智未成熟的16歲以下人士，避免他們在晚上8點後仍流連桌球館，影響學業導致不良影響，又指現時轄下11間處所提供桌球設施，強調不設年齡限制。

對於康文署的回覆，傅家俊就質疑當局一邊鼓勵市民入場睇大師賽，另一邊卻規限青少年使用桌球室的時間，令桌球被貼上不良運動標籤。他表示，香港桌球總會多年來均希望「搣甩」本地桌球負面形象，致力發掘及培養更多新人，令更多本地球員能衝出香港，為港爭光。

在兩年前成立全港首間兒童桌球學校的傅家俊，他強調，設校是希望能加深兒童桌球運動的認識，「呢啲都係我同桌球總會嘅長遠目標，而且已見成效」。他表示，外界近年對桌球運動印象已漸趨正面，家長亦樂意帶子女學習桌球，一眾小朋友選手在大師賽中的表現更可見一斑，證明他們的前途無可限量。

傅家俊斥康文署大唱反調，對青少年在桌球室活動時間作限制，從而認定桌球對年輕一代有負面影響。他又反問政府，既能令更新人士有多一次機會，「點解唔可以比桌球喺香港重生？」

他最後重申希望當局能讓本港喜愛桌球的小朋友，擁有更多練習及享受桌球運動的時間，獲得發揮所長的同等權利，只要政府在政策上給予更多支持，絕對有信心在不久將來，培育出下一名來自香港的世界級桌球手。

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責任編輯：余思嵐