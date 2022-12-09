【超市大搜查】過量吃高糖食物或損專注力　22款朱古力沖劑可可粉糖分比拼

▲ 市面很多朱古力沖劑飲品屬高糖，而可可粉一般屬低糖，可用可可粉自行加牛奶飲用。

冬天飲一杯熱朱古力飲品暖笠笠！可是，大人及小朋友都要小心高糖高脂的陷阱，尤其小朋友其實少飲為妙，當中的糖分及咖啡因同樣影響孩子的行為表現，攝取咖啡因有機會令孩子亢奮，過量吃高糖食物會令專注力下降。TOPick今次超市大搜查找來了市面朱古力沖劑、可可粉及含有可可的沖劑飲品，比較它們的糖分，並了解它們當中的主要成分材料。

熱朱古力飲品助暖身

日本曾有節目實測發現，熱朱古力比薑茶更能持續暖身，據悉當中可可粉含有高濃度可可多酚，可可多酚的類黃酮可幫助改善血液循環。除了保暖外，科學家也相信可可多酚可減低患上心血管疾病機會、降血壓、預防認知障礙、改善皮膚彈性及粗糙度、心情等。

不少家長會讓小朋友飲用朱古力，要留意成分，因為市面上的朱古力或有朱古力口味的沖劑飲品，額外加入糖分、奶粉等成分，以調節純可可粉的苦澀味。

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小心高糖陷阱

營養師李杏榆（Annie）曾向TOPick表示，市面上許多飲品沖劑特別是朱古力，添加的多是游離糖，游離糖是指在食物添加的糖及蜜糖、糖漿、果汁和濃縮果汁中天然含有的糖，在食物包裝的配料表上如蔗糖、玉米糖漿和葡萄糖漿等，飲用後會加快血糖升幅，除了會引致肥胖外，長遠來說可致高血糖或糖尿病。

根據本港食安中心標準，每100克食物含超過15克糖便屬「高糖」，而每100克食物佔不超過5克糖則可稱為「低糖」。TOPick在多間超市找到22款朱古力沖劑、含可可沖劑和可可粉，當中6款純可可粉中，有4款屬低糖，而另一亦屬「非高糖」，有1款是高糖，名單如下，次序由糖分低至高排列︰

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純可可粉口味可以按個人口味調節甜度，加入少分量的糖，又或只用牛奶去沖調就可，又或在DIY蛋糕、麵包作時加入可可粉去調味。

10款朱古力沖劑屬高糖

22款之中，有11款朱古力沖劑，當中除了1款因為用上甜味劑（代糖）赤藻糖醇 Erythritol，屬於「非高糖」，其他全屬高糖，平均每100克含有50克糖以上。11款朱古力沖劑名單以下，次序由糖分低至高排列︰

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含朱古力口味或加棉花糖沖劑

市面有含有可可成分帶有朱古力口味的飲品沖劑，另有添加了棉花糖的朱古力飲品，它們的主要材料分成及營養標誌的資料如下，全屬高糖。

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*以上資料以產品包裝為準

高糖及咖啡因影響兒童行為

營養師Annie指出，小朋友攝取過多的糖分，除了蛀牙，還會令血糖在短時間內大升大跌，影響小朋友的專注力和情緒，亦會較容易感到疲倦。Annie又提醒，除了注意糖分，要注意天然存在於可可豆中的咖啡因。

美國兒科學會指出，12歲以下兒童不適宜攝取咖啡因，而12至18歲兒童每天的攝取量不得超過100毫克。咖啡因刺激中樞神經系統，有提神作用，但會令孩子亢奮，如果攝取太多，有機會令孩子脾氣變得暴躁，長遠影響其情緒發展，造成社交困難，甚至引發自閉症和多動症等問題。此外，咖啡因亦會影響食慾和睡眠質素，有礙發育中兒童的營養吸收而小朋友尤其在午餐或晚餐後，不要飲有咖啡因的飲品。

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責任編輯︰顏紫燕