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【無間道】馮德倫創作無間猿元宇宙項目　Marvel漫畫家設計延續經典

娛樂 17:53 2022/12/09

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馮德倫為劉偉強《無間道》創作元宇宙產品。

馮德倫導演近日成立Grid6 Studios推出首個元宇宙項目「無間猿」（Departed Apes），以電影《無間道》作為項目的故事藍本。並在12月中發售，首先供白名單者（whitelister）鑄造，然後再進行公開發售。

今年是電影《無間道》上映20周年，馮德倫為劉偉強特別打造「無間猿」數位珍藏品，並送上繪本留念，他還透露稍後將設計更多《無間道》電影系列的數位珍藏品，送給電影的主創人員。

馮德倫醉心電影，過去數年在荷里活執導，同時亦十分熱愛Web3和區塊鏈技術，認為電影產業與Web3可相輔相成，創造更大的想像及發揮空間。

二人延續經典。

是次「無間猿」項目，以經典電影《無間道》作為項目的故事藍本，正是馮德倫希望將經典電影帶入Web3世界，既延續經典，同時亦賦予電影新生命。無論是電影愛好者及Web3社群，均可參與電影創作及劇情發展。

「無間猿」系列名為G Collection，在以太坊 （Ethereum） 區塊鏈鑄造，項目會在12月中OpenSea出售，首先供白名單者（whitelister）鑄造，然後再進行公開發售。

白名單者定義是「無間猿」項目合作者及參與社群活動早期支持者等。而「無間猿」角色設計藝術家是Marvel漫畫家 Logan Lubera，曾參與設計《蜘蛛俠》、《鋼鐵人》等漫畫。

為保持趣味及神秘，項目將採用「盲盒」方法開賣，持有人在鑄造時未知《無間猿》角色為何，Grid6 Studios將不日向持有人公布，給予驚喜。項目將帶給持有人在web3世界前所未有之電影感，每位持有人都可以決定角色性格，以及未來《無間猿宇宙》發展。

最新影片：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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