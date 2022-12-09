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【提防蚊患】本港再錄3宗登革熱外地傳入個案　患者曾到尼泊爾、馬來西亞及泰國

社會 17:55 2022/12/09

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本港新增錄得3宗登革熱外地傳入個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布，在12月2日至12月8日期間，共新增錄得3宗登革熱外地傳入個案，病人於潛伏期內分別曾到尼泊爾、馬來西亞和泰國。中心提醒，市民要時刻保持環境衞生、防蚊控蚊及採取個人保護措施。

衞生防護中心指，截至昨日，本港今年共錄得25宗外地傳入登革熱個案，而2021年全年僅錄得2宗相關個案。中心提醒，市民如從受登革熱影響地區回港，應在14日內繼續使用昆蟲驅避劑。若感到不適，應盡快求醫，並告知醫生外遊細節。

有關香港和鄰近及海外國家及地區的登革熱最新情況，已上載至衞生防護中心的網頁。市民亦應注意下列防蚊措施：

  • 徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞
  • 每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵
  • 汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內
  • 栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟
  • 在雨季前把凹凸不平的地面填平
  • 避免在叢林逗留
  • 戶外活動期間，做好個人保護措施，穿着淺色長袖上衣和長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

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責任編輯：黃悅晴

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