【聖誕2022】淺水灣5000呎空中花園即將開幕　180度露天海景嘆6道菜

▲ 淺水灣the pulse空中花園即將開幕。(圖片由品牌提供)

今個冬天,淺水灣灘畔商場the pulse將由12月12日至明年1月2日呈獻「Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮」,5000呎空中花園內體驗沉浸式童夢夜宴,現場有光影藝術裝置「魔法童話書」,及「炫彩琉璃小屋」,在180度全視角露天海景下享受曾任職米芝蓮二星餐廳廚師精心打造的6道Fine Dining美饌,重拾幸福快樂的美好時光,展開與朋友或另一半的聖誕之旅。

「Enchantale by the Sea 幻海魔法童話小鎮」中,以光影投射打造沉浸式超現實大型藝術裝置「魔法童話書」,高達3米的巨型古老書頁上記載著神秘咒語,結合沉浸式3D投影、環迴音效等數碼技術及光雕藝術進行創作,打造出神秘色彩的多媒體裝置,全方位體驗聲光藝術感官。

三角小屋Fine Dining

空中花園有10間隱私「炫彩琉璃小屋」,在180度全視角海景下享受美食。6道Fine Dining美食包括黑松露牛肝菌湯或法式龍蝦湯、冰森之樹心形蝴蝶餅、頭盤以香煎北海道帶子配魚子醬及脆脆米或慢煮八爪魚配青檸醬展開。主菜則有慢煮黑松露雞卷配日本番薯蓉、鮮刨黑松露片和香煎海鱸魚配海膽珍珠意大利飯。

▲ (圖片由品牌提供)

甜品包括朱古力金球配雜莓雪糕,特飲則有「椰香抹茶懶懶沐浴熊無酒精特飲」或「荔枝漸層檸檬梳打特飲」選擇。大家亦可以HK$168把原有主菜升級至「日本A4和牛西冷配香煎鵝肝」,客人更可憑優惠價格額外品嚐「野生牛肝菌手工幼意大利蛋麵」(HK$228+10%),及「日本水飼豬架配橙心蕃薯蓉」(HK$268+10%)。

即日起至12月14日期間首50枱成功預訂的客人,即可每枱獲贈「野生牛肝菌手工幼意大利蛋麵」一客(原價:HK$228+10%服務費/1客)

4大聖誕打卡位

▲ (圖片由品牌提供)

除此之外,於12月10日至明年1月2日,the pulse L1及L2設置4大童話秘景打卡位——「魔蝶森林」,「魔蝶森林」由4層立體設計營造出魔幻縱深的仙境、「薔薇夢園」巨型玫瑰花營造超現實打卡熱點、還有「大腳八仙踪」及「迷幻磨菇小徑」打卡位,場內更設有4個聖誕封印等待大家揭曉,儲齊印章即有機會得到「聖誕童夢DIY PAINTING BEAR」。

另外,由12月10日至明年1月2日更推出「Pick Your X’Mas Gift」消費獎賞禮遇,顧客只需於場內以電子貨幣單一消費滿HK$500,即有機會參加「Pick Your X’Mas Gift」遊戲一次,特級大獎包括「Marshall可攜式藍芽喇叭(HK$998)」、「KODAK復古即影即有相機(HK$589)」及「Diptyque香薰蠟燭(HK$370)」等,獎賞最高近200%!

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

聖誕期間還有聖誕老人會面的「Let’s Meet the Santa」,大家可以跟聖誕老人合照之餘,現場更會大派禮物,專為兒童而設的魔法表演「Magical Christmas Moment」,請來魔術師為各位即場表演不同小魔術。另外「Twist Twist Christmas」,由氣球造型師為小朋友即場扭出應節造型,與大家共度佳節!

此外,在12月23及24日,the pulse將邀請PURE於180度全視覺露天海景天台舉辦免費 「Warm-Up to Christmas Training Class」,而PURE更為普天同慶的聖誕節設計了雙人瑜伽及親子體能班,無論是情侶、閨密或一家人都可以望海CHILL住做運動及打卡留念,度過一個暖笠笠的佳節!

商場指TryMart邀請了插畫家達達Dada於12月23日至26日在the pulse攜手舉行「屬於你的聖誕願望」主題市集,場內不但設有近20個以聖誕禮物為主題的手作攤檔,還有由達達Dada設計的「聖誕許願樹」,讓大家在聖誕樹下打卡許願。每位入場人士可獲贈聖誕襪一隻,大家可到「聖誕精靈魔法區」,施展創意魔法設計自己專屬的聖誕襪。

裝飾完聖誕襪後,可以到「甜蜜聖誕夾一夾」,只要在市集內消費便可以免費夾走喜歡的糖果,放進該聖誕襪內!與此同時,市集亦為大家準備了Busking表演,每日請來不同嘉賓,包括Yung、Georgia、煲仔Bojai、月巴女子Hei Hei以及Trinity。

the pulse 【Enchantale by the Sea幻海魔法童話小鎮】詳情:

日期: 2022年12月12日至2023年1月2日

時間:

「Twilight Dinner」:下午5時正至晚上7時30分

「Starry Dinner」:晚上8時正至10時30分

費用:

HKD 988+10% (星期一至四)

HKD 1,288+10% (星期五至日及公眾假期)

HKD 1,788+10% (特別日子: 12月24、25、26、 31日、1月1及2日)

網上預約請按此。

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編緝:蕭雅文