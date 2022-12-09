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【兒童神曲】兒子診所唱播Baby Shark 港媽懶理被港男用一招神反擊

育兒經 18:47 2022/12/09

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診所唔係屋企，不如返屋企再唱。

在公共交通工具上或公共場所，如果有人大聲播片或音樂，旁人都會感到不勝其煩！有小朋友就在診所於等待看病期間大聲播放及唱出兒童界神曲Baby Shark，而令到有港男感到被騷擾，病人投訴時，港媽卻懶理，港男即用一招令到港孩收聲。

影片推介:

Facebook專頁「診所低能奇觀」分享事件，表示有一名港媽帶住小朋友求診，港媽將電話給小朋友，然後小朋友開始進入忘我境界，不停跟住手機唱兒童神曲「Baby Shark」，不停唱baby殺...嘟嘟嘟嘟....

有一名正在等待睇醫生的港男不勝其煩，直斥「呢度唔係卡啦ok呀」，但母親就強悍地回應「小朋友唱歌有分卡唔卡啦ok咩？你冇小朋友嘅？」，男子再表明小朋友聲浪過大「嘈住我哋呀」，母親再回「你冇份唱先會覺嘈囉」。令目擊一切的事主在心裡忍不住反問「呢個係咩邏輯？」，但與此同時事主觀察到「先生對眼好似閃爍緊...」

然後港男即使出一招「唱埋一份」一起高歌「baby殺，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟...」而且嘟足全程，小朋友就向媽咪投訴「唱錯晒呀」 先生一於懶理係咁「嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟」

事主指小朋友見先生唱到首歌錯晒終於熄咗播歌，而先生仲自己喺度『嘟嘟嘟嘟嘟嘟』多咗幾十秒... 媽媽攬住個皺晒眉頭嘅小朋友眼超超住先生。 
先生見到就問媽媽：「覺嘈呀？一齊唱呀」

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責任編輯︰王明芳

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