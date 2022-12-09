【猜猜我是誰】婆婆墮電話騙局被呃7,000元　62歲醒目的哥助警拉人

▲ 警方拘捕2名疑犯，並起回7,000元的騙款。（曾秋文攝）

一名81歲婆婆墮進「猜猜我是誰」電話騙局，被騙走7,000元，不過一名醒目的士司機相助，最終警方成功拘捕兩名疑犯，被起回騙款。警方高度讚賞的士司機，呼籲若其他的士同業若遇上相同情況可立刻致電警方。

秀茂坪警區刑事部署理總督察盧業威今（9日）表示，一名居住在屯門區的81歲老婦，於本月7日下午接獲假冒孫兒的騙徒來電，聲稱被警方拘捕需要保釋金。老婦不虞有詐，聽從騙徒指示乘搭一輛的士，載至秀茂坪區一個巴士站。受害婆婆之後將7,000元現金交給2名騙徒。

1名62歲醒目的士司機協助偵破案件，該司機較早時接載騙徒到場，在聽到騙徒的電話對話後察覺有異樣，待騙徒下車後及時報警，並駕車尾隨他們直至警員趕至。警方到場後拘捕2名疑犯，並起回7,000元的騙款。

盧業威指，被捕兩人分別39歲和49歲，涉事的犯罪團夥有黑社會背景，集團內有明確分工，包括負責睇水、致電受害人和收取騙款。警方對洞悉騙案的司機表示高度讚賞，亦呼籲其他的士同業若遇上相同情況可立刻致電警方，防止騙案發生。

▲ 秀茂坪警區刑事部署理總督察盧業威。（曾秋文攝）

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記者：曾秋文