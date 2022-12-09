【活化建築】善道會將活化北九為司法教育中心　冀讓年輕人了解法律制度演變

▲ 善道會將活化北九為司法教育中心。（曾耀輝攝）

二級歷史建築前北九龍裁判法院的活化計劃將由香港善導會負責，善道會會將北九活化為全港首間「司法教育中心」及「地區情懷特色站」，預計2026年開始營運。善道會目標3年內自負盈虧，並目標每年可吸引各兩成幼稚園、小學及中學參觀，亦望營運首年可吸引約7萬人流，善道會副會長、前高等法院法院李翰良冀透過教育中心讓年輕人了解1997年前至今法律制度的發展，啟發學生多角度思考及判斷目前制度的好壞。

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善道會今（9日）舉行傳媒道賞，提到北九的一樓及二樓會作為普及司法教育中心，善道會將保留及修復現存的建築特色元素，包括羈留室、舊羈留室走廊、中央大堂、裁判官樓梯、被告人樓梯、第一法庭及法官休息室等。同時會設立詮釋區，展示歷史建築對司法發展和地區發展的歷史及社會價值等，並會在羈留室和法庭採用擴增實境及虛擬實境技術，讓參加者體驗和感受法院過往審訊的過程。

善道會也將為學生和公眾人士提供工作坊、講座、體驗課程及導賞活動等，其中道賞團會帶市民走一遍犯人由囚車送往法庭後到上庭的路線，感受犯人在羈留室的環境等，另亦會走法官工作的專屬路線等。

曾在北九工作的李翰良便分享，由於法庭「冷氣一流」，夏天總會有很多人為「涼冷氣」到場旁聽，甚至有很多長者坐最後一排睡覺，其當時認為「好冇面」，因他們在法庭睡覺「姐係話我我講嘢好悶」，便會著他們二選一，離開或認真聽審。他又分享，過往曾有販玉小販因被法官判充公玉器而一時氣憤自焚，該法官也因而要看精神科醫生等的故事。

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李翰良稱，會邀請曾在北九工作的法官、書記或翻譯員等帶領道賞團，分享北九的故事並介紹以往法律的制度及處理被告的方法等，冀透過教育中心讓年輕人等了解到回歸前後的法治及法律制導演變及發展，並學習到基本法及人權法等的概念，啟發他們多角度思考，自行判斷現行制度的好壞等。

至於在地區情懷方面，善道會會將3至4樓設為「休閒區」加強北九與社區的連結，例如與社區小店合作，向公眾提供文藝創作工作坊及舉行文藝活動，同時也會有未來研習室，供租用場地及贊助基層兒童學習等。

善道會總幹事李淑慧稱，有信心在3年內達到自負盈虧，計劃疫後會和貿發局等團體合作推廣旅遊觀賞，以及會與學校合作，目標首年開放可有7萬人流，次年可有9萬，第三年有11萬等，人流可不斷上升，亦冀每年可以有各2成幼稚園、小學及中學到北九參觀。李淑慧強調，善道會的目的不是為了賺錢，而是希望推動司法教育。

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記者：黃小冰