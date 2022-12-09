【週末好去處】大型親子運動音樂嘉年華　$47搭機場快綫即日來回亞博館

▲ 大型親子嘉年華 ──「BPM JUNIOR」。(圖片由亞洲國際博覽館提供)

香港首個結合運動與音樂的大型親子嘉年華 ──「BPM JUNIOR」，以「節拍 (Beats)、力量 (Power)、舞動 (Movement)」為題，一連三日登陸亞洲國際博覽館2號展館設置一系列運動玩樂區。乘搭機場快綫成日即日來回只需HK$47，十分抵玩!

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一日門票即可玩盡八大玩樂區

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分別有「動感舞台」、「極限運動體驗館」、「射手訓練班」、「Bun’s 2020 滾軸溜冰場」、「動物農莊 Happy Farm」、「彈跳迷城」、「BPM 鬆一 Zone」及「BPM 週末市集」。大家可與小朋友一同嘗試不同類型的運動，除讓小朋友盡情放電之餘，更可享受鼓勵親子時光。

即日來回只需HK$47

亞博館特別聯乖港鐵推出「機場快綫 47 元跨年限定優惠」，無論由香港、九龍或青衣站出發，乘搭機場快綫至亞博館，即日來回只需港幣$47。「BPM JUNIOR」期間以機場乘搭機場快綫即日往返博覽館，更可享小童免費，長者半價優惠。

另外，亦特別提供免費接駁巴士服務穿梭港、九、新界，上 車點覆蓋上環、中環、灣仔、銅纙灣、尖沙咀、旺角、元朗、屯門、葵芳、荃灣及東涌。

嘉年華全攻略

第一站 領取「BPM 挑戰紀錄卡」

大家入場時，將獲發「BPM 挑戰紀錄卡」一張，完成5個或以上項目的參加者更可即日獲頒「BPM 全能運動員紀念獎牌」乙個。

第二站 盡情挑戰不同運動

▲ 滾軸溜冰。(圖片由亞洲國際博覽館提供)

大家可與小朋友於八大玩樂區盡情放電，所有運動項目均由專業的教練團隊度身設計及指導，具挑戰性之餘亦經安全考量，放心大玩特玩。「極限運動體驗館」、「射手訓練班」、「Bun’s 2020 滾軸溜冰 場」等區域設滾軸溜冰、滑板、閃避球、泡泡足球、氣槍射擊等刺激有趣的運動。年紀較小的小朋友更不容錯過「彈跳迷城」及「動物農莊 Happy Farm」騎乘可愛仿動物馬車，穿梭在彈力十足的吹氣跑道之間。

第三站 醫肚補充體力

亞博館設有 3 間特色餐廳，包括西餐 Arena Kitchen、高級中式食府澐 NUVA 及亞洲風味粉麵 Spotlight Bar，食品款式應有盡有。下載 AsiaWorld-Expo App 免費登記成為 會員，更可享全年 8 折餐飲優惠。

第四站 EXPOtainment CUBE 免費速畫卡通版全家幅

▲ 速畫卡通版全家幅。(圖片由亞洲國際博覽館提供)

免費登記成為 AsiaWorld-Club 會員，除有餐飲優惠，更有不同會員專享禮品及獨家活動。「BPM JUNIOR」期間，亞博館一樓的 EXPOtainment CUBE 將有專業畫家為 AsiaWorld-Club 會員即場畫 Q版人像速繪，全家一齊變身漫畫人物。

第五站 閒逛週末市集

▲ 週末市集。(圖片由亞洲國際博覽館提供)

可輕鬆閒逛場內的「BPM 週末市集」，多個特色攤位提供會場限定優惠。

第六站 音樂動感舞台體驗音樂、運動、舞蹈

星期六日，排舞師麥秋成成立的 Neverland Kids Academy 學員會登上「動感舞台」，大展超凡舞技及邀請場內參加者參與其中，感受跳舞的喜悅。更有接受專業訓練的小 DJ 輪流表演，請拭目以待。

換領「BPM 全能運動員紀念獎牌」

完成5個或以上項目的參加者，離開前記得前往大會前定位置換領「BPM 全能運動員紀念獎牌」。

大型親子運動音樂嘉年華 BPM JUNIOR

地點：亞洲國際博覽館 2 號展館

日期：2022 年12月16至18日（星期五至日）

時間：12月16日－中午12時至晚上7時

12月17-18日－上午11時至晚上7時

購票網址【按此】/交通優惠詳情【按此】

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責任編緝：張懿慧