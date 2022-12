【百萬同居計劃】從同居探討兩性關係　黃德斌+練美娟首演夫婦分享相處之道

▲ 黃德斌和「娟姐」練美娟談同居與關係。

香港地寸金尺土,同居向來香港人具爭議性的話題之一,ViuTV劇《百萬同居計劃》以同居為題,讓觀眾從荒旦爆笑生活中探討相處之道。

主演《百萬同居計劃》的黃德斌和「娟姐」練美娟飾演一對夫妻且火花甚多,黃德斌認為同居前必須做足心理準備迎接未知數,而練美娟則覺得維持一段關係最重要是溝通,二人又跟TOPick分享個人經歷。

居與同居

問到喜歡獨居還是同居?練美娟即指:「試過跟陌生人同居,我比較喜歡自己一個住。」

黃德斌表示:「視乎階段,我試過讀完書做第一份工便找地方住,賺很少錢所以只能租間房,會有包租公包租婆。因為我的家教很嚴,會要求我幾點回家,所以我一有能力便搬出去住。搬後覺得有時媽媽的囉嗦都很好,或是一碗飯一碗湯都很好,家有一老如有一寶。」

他續說:「家中的同居關係究竟是一個戰場還是一個樂園呢?還看自己的個人選擇。當時的我只想要一個私人空間,想有自由。」

正所謂「相見好同住難」,黃德斌跟另一半同居後有感:「無論你有多愛她,她都一定會有缺點,可能於同居時已經將缺點表露無遺,便需要作出調較。如果硬要做一些她不想做的事情,又可能會出現很大問題,有時亦需要坦誠說出來,不過最重要是不要成為一個戰場。」

練美娟透露:「我搬出來都8年了,跟我同居的是我的狗,我很嚮往自己一個的獨居生活。」

展開同居生活

如何迎接一段同居生活?黃德斌提醒:「做好心理準備,甚麼事情都可以發生,如火燭等,好多事會發生。當要跟另一個人建立家庭時,需要有很多心理準備。」

練美娟則覺得:「我的另一半要有心理準備,可能有些習慣大家未必很接受,例如我會打爆雪櫃,我可能會很烏搲,我還有隻小狗,需要包容我的小狗。」

黃德斌指出:「一個同居關係內,每個人都是一個獨立個體,會有獨立思想,加上另一半不是出自同一家庭,才會形成問題。」練美娟謂:「大家會對一家人有不同的新想法,開心當然是好,不開心也不緊要,想想開心的部分。」黃德斌強調:「是自己選擇的,若然不能讓步就要放手。」

相處之道

維繫一段關係是一門學門,練美娟覺得人與人之間的溝通很重要:「一段關係久了便會有種『你明㗎啦』,就是我以為你知,然後便不說的態度。任何階段的情侶或夫婦都需要溝通,開心不開心都需要說,等大家明白對方多一點的時候,便會體諒和包容一點。」

黃德斌直言:「男人有時真的是信不過,溝通當然是重要,但一些無心的傷害,有時會基於女人的妒忌而說了一些謊言。」

練美娟說:「白色謊言。作為大部分女性,如果要去提示才知道,會覺得這個舉動已沒意思。大部分女人都是希望你能猜中我的心意,原來一段關係沒有應不應該,沒有理所當然,一段關係中開心不開心都需要互相溝通。」

黃德斌認為:「當你對自己有信心,怕甚麼會有第二個。」練美娟補充:「還有對對方有沒有信心。」

百萬同居

黃德斌於ViuTV劇《百萬同居計劃》中飾演蕭遙,「他是一個生意失敗的人,為了籌集資金希望可以東山再起,便參加了百萬同居計劃。」

飾演蕭萬麗珠的練美娟直言:「我很愛我的老公,愛他愛到會將紅簿仔內的錢都取出來去幫助他,然後發現他在欺騙自己。」黃德斌笑謂:「基於愛才要欺騙。」

練美娟稱:「跟他同居的是他的前度,女人都會很忌諱。」黃德斌解釋:「所以要隱瞞她,令她很多猜疑猜忌。劇最重要的都是情和愛,希望觀眾可以從荒謬中感受到。」練美娟希望:「每個觀眾看完後會有自己的體會。」

記者:梁樂欣

