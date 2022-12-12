【百萬同居計劃】從同居探討兩性關係　黃德斌+練美娟首演夫婦分享相處之道

▲ 黃德斌和「娟姐」練美娟談同居與關係。

香港地寸金尺土，同居向來香港人具爭議性的話題之一，ViuTV劇《百萬同居計劃》以同居為題，讓觀眾從荒旦爆笑生活中探討相處之道。

主演《百萬同居計劃》的黃德斌和「娟姐」練美娟飾演一對夫妻且火花甚多，黃德斌認為同居前必須做足心理準備迎接未知數，而練美娟則覺得維持一段關係最重要是溝通，二人又跟TOPick分享個人經歷。

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居與同居

問到喜歡獨居還是同居？練美娟即指：「試過跟陌生人同居，我比較喜歡自己一個住。」

黃德斌表示：「視乎階段，我試過讀完書做第一份工便找地方住，賺很少錢所以只能租間房，會有包租公包租婆。因為我的家教很嚴，會要求我幾點回家，所以我一有能力便搬出去住。搬後覺得有時媽媽的囉嗦都很好，或是一碗飯一碗湯都很好，家有一老如有一寶。」

他續說：「家中的同居關係究竟是一個戰場還是一個樂園呢？還看自己的個人選擇。當時的我只想要一個私人空間，想有自由。」

正所謂「相見好同住難」，黃德斌跟另一半同居後有感：「無論你有多愛她，她都一定會有缺點，可能於同居時已經將缺點表露無遺，便需要作出調較。如果硬要做一些她不想做的事情，又可能會出現很大問題，有時亦需要坦誠說出來，不過最重要是不要成為一個戰場。」

練美娟透露：「我搬出來都8年了，跟我同居的是我的狗，我很嚮往自己一個的獨居生活。」

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展開同居生活

如何迎接一段同居生活？黃德斌提醒：「做好心理準備，甚麼事情都可以發生，如火燭等，好多事會發生。當要跟另一個人建立家庭時，需要有很多心理準備。」

練美娟則覺得：「我的另一半要有心理準備，可能有些習慣大家未必很接受，例如我會打爆雪櫃，我可能會很烏搲，我還有隻小狗，需要包容我的小狗。」

黃德斌指出：「一個同居關係內，每個人都是一個獨立個體，會有獨立思想，加上另一半不是出自同一家庭，才會形成問題。」練美娟謂：「大家會對一家人有不同的新想法，開心當然是好，不開心也不緊要，想想開心的部分。」黃德斌強調：「是自己選擇的，若然不能讓步就要放手。」

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相處之道

維繫一段關係是一門學門，練美娟覺得人與人之間的溝通很重要：「一段關係久了便會有種『你明㗎啦』，就是我以為你知，然後便不說的態度。任何階段的情侶或夫婦都需要溝通，開心不開心都需要說，等大家明白對方多一點的時候，便會體諒和包容一點。」

黃德斌直言：「男人有時真的是信不過，溝通當然是重要，但一些無心的傷害，有時會基於女人的妒忌而說了一些謊言。」

練美娟說：「白色謊言。作為大部分女性，如果要去提示才知道，會覺得這個舉動已沒意思。大部分女人都是希望你能猜中我的心意，原來一段關係沒有應不應該，沒有理所當然，一段關係中開心不開心都需要互相溝通。」

黃德斌認為：「當你對自己有信心，怕甚麼會有第二個。」練美娟補充：「還有對對方有沒有信心。」

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百萬同居

黃德斌於ViuTV劇《百萬同居計劃》中飾演蕭遙，「他是一個生意失敗的人，為了籌集資金希望可以東山再起，便參加了百萬同居計劃。」

飾演蕭萬麗珠的練美娟直言：「我很愛我的老公，愛他愛到會將紅簿仔內的錢都取出來去幫助他，然後發現他在欺騙自己。」黃德斌笑謂：「基於愛才要欺騙。」

練美娟稱：「跟他同居的是他的前度，女人都會很忌諱。」黃德斌解釋：「所以要隱瞞她，令她很多猜疑猜忌。劇最重要的都是情和愛，希望觀眾可以從荒謬中感受到。」練美娟希望：「每個觀眾看完後會有自己的體會。」

服裝：Norda by Trail Sport（黃德斌）、Beauty & Youth and Sculptor from ITHK（練美娟）

化妝：Kelly Mak by Headquarters（黃德斌）、Judy Cheung（練美娟）

髮型：Kelly Mak by Headquarters（黃德斌）、Denny Mok（練美娟）

記者：梁樂欣

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