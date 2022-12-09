【新冠肺炎】3日內5高官因親友確診須居家檢疫　一政策局正、副局長齊在家工作

▲ 港府近日接連有高官因親友確診須居家檢疫、（資料圖片）

本港確診個案連續三日破萬，政界近日亦不時有人染疫，而添馬艦近三日則接連有5位高官因親友確診而須進行家居檢疫，昨日和今日分別有2位局長被列為密切接觸者。

今日宣布要進行家居檢疫的是勞工及福利局局長孫玉菡，和教育局局長蔡若蓮，二人均因同住家人染疫而要進行家居檢疫。

昨日則是民政及青年事務局局長麥美娟、商務及經濟發展局局長丘應樺，其中，丘同樣因為同住家人確診要居家檢疫，至於麥美娟，則是因為朋友確診，而被列為密切接觸者。麥美娟和丘應樺本人，則分別於今年2月及8月染疫康復。

民青局須進行家居檢疫的，還有副局長梁宏正，他周三因家人確診被列密接。受惠於港府剛調整的隔離政策，上述高官僅須居家檢疫5日，並須每日進行快測，若持續取得陰性結果，便可在第5日完成檢疫「出關」。

各政策局發言人則表示，局長及副局長檢疫期間，會在家工作。

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責任編輯：林曉君