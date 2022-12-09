  • 20°C
香港時間 : 20221209日 (週五) 19:39
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】3日內5高官因親友確診須居家檢疫　一政策局正、副局長齊在家工作

政治 19:06 2022/12/09

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

港府近日接連有高官因親友確診須居家檢疫、（資料圖片）

本港確診個案連續三日破萬，政界近日亦不時有人染疫，而添馬艦近三日則接連有5位高官因親友確診而須進行家居檢疫，昨日和今日分別有2位局長被列為密切接觸者。

今日宣布要進行家居檢疫的是勞工及福利局局長孫玉菡，和教育局局長蔡若蓮，二人均因同住家人染疫而要進行家居檢疫。

昨日則是民政及青年事務局局長麥美娟、商務及經濟發展局局長丘應樺，其中，丘同樣因為同住家人確診要居家檢疫，至於麥美娟，則是因為朋友確診，而被列為密切接觸者。麥美娟和丘應樺本人，則分別於今年2月及8月染疫康復。

民青局須進行家居檢疫的，還有副局長梁宏正，他周三因家人確診被列密接。受惠於港府剛調整的隔離政策，上述高官僅須居家檢疫5日，並須每日進行快測，若持續取得陰性結果，便可在第5日完成檢疫「出關」。

各政策局發言人則表示，局長及副局長檢疫期間，會在家工作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：林曉君

相關文章

【高官確診】黃偉綸確診新冠肺炎　正進行隔離
10:05 2022/11/23
【高官確診】黃偉綸確診新冠肺炎　正進行隔離
【高官確診】文體旅局局長政務助理林穎琪確診　楊潤雄快測陰性
11:40 2022/11/23
【高官確診】文體旅局局長政務助理林穎琪確診　楊潤雄快測陰性
【高官確診】商務及經濟發展局副局長陳百里確診　局長丘應樺快測陰性
10:18 2022/11/25
【高官確診】商務及經濟發展局副局長陳百里確診　局長丘應樺快測陰性
【高官確診】財經事務及庫務局局長許正宇確診　無外遊記錄正接受隔離
19:45 2022/11/26
【高官確診】財經事務及庫務局局長許正宇確診　無外遊記錄正接受隔離
【高官確診】康樂及文化事務署署長劉明光確診　無外遊記錄正接受隔離
21:59 2022/11/26
【高官確診】康樂及文化事務署署長劉明光確診　無外遊記錄正接受隔離

你可能感興趣

【高官確診】黃偉綸確診新冠肺炎　正進行隔離
10:05 2022/11/23
【高官確診】黃偉綸確診新冠肺炎　正進行隔離
【高官確診】文體旅局局長政務助理林穎琪確診　楊潤雄快測陰性
11:40 2022/11/23
【高官確診】文體旅局局長政務助理林穎琪確診　楊潤雄快測陰性
【高官確診】商務及經濟發展局副局長陳百里確診　局長丘應樺快測陰性
10:18 2022/11/25
【高官確診】商務及經濟發展局副局長陳百里確診　局長丘應樺快測陰性
麥美娟 民政及青年事務局 丘應樺 孫玉菡 蔡若蓮 梁宏正 肺炎 勞工及福利局 商務及經濟發展局 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
13:36 2022/12/08
【香港小姐】53歲陳淑蘭「進化」與大美人撞樣　蘭子曾為變靚打美容針險送命
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
12:03 2022/12/08
【初戀CEO】港女返工重遇分手8年初戀男友 驚悉昔日學長搖身一變公司CEO
【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難
今日 11:45
【樂壇天后】Celine Dion自揭患罕見病　坦言治療「僵硬人症候群」過程：很困難