VTC「新世代新技能」博覽多元活動 展示學生卓越成就推廣職專教育發展

▲ VTC舉行「新世代新技能」博覽。

職業訓練局（VTC）「新世代新技能」博覽是香港特別行政區成立25周年慶祝活動及VTC 40周年慶祝活動之一，獲教育局全力支持。活動包括專題展覽和講座、技能示範和業界分享會等不同環節，向社會大眾展示VTC學生的卓越成就，並推廣職業專才教育發展。

VTC今日舉行「新世代新技能」博覽開幕典禮，主禮嘉賓包括政務司副司長卓永興先生、VTC主席戴澤棠先生、副主席葉中賢博士及莊堅烈先生，和執行幹事唐智強先生。

政務司副司長卓永興先生致辭時表示，國家「十四五」規劃明確支持香港「八大中心」新定位，為香港長遠發展創造無限廣闊的空間。他說：「現時很迫切的是確保我們有足夠的人才支撐產業發展，用好國家的支持。培育本地人才因此至為重要，我們須着重職學聯通與多元發展，推廣與傳統教育雙軌並行的職業專才教育。作為專責推動職業專才教育的機構，職業訓練局發揮關鍵的作用。」

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VTC主席戴澤棠先生致歡迎辭時表示，感謝政府及各界代表出席「新世代新技能」博覽。他稱，VTC作為香港最主要的職業專才教育機構，VTC在過去40年一直視「技能」為重點。得到業界夥伴的鼎力支持，VTC通過13間成員機構提供並發展職專教育課程及措施；除了為學生提供適合實際工作技能及深造途徑，亦有助滿足香港的人力資源需求，為經濟作出重要貢獻。他指出，世界環境瞬息萬變，尤其是後疫情時代，各行各業的人才需求也急速轉變。VTC會跟公營及私營機構、教育界及企業會保持緊密合作，並利用數碼科技元素革新學習和教學環境，協助學生裝備未來所需的技能。

博覽於12月9日至11日在香港會議展覽中心舉行，設有五大主題展區，分別為「數碼時代」、「綠色生活」、「活得健康」、「智能家居」及「培育人才」，展示多項由師生設計、結合科技的創新產品，讓參觀人士進一步認識職業專才教育的發展，以及當中多元學習機會及出路。



今年為VTC 的40周年，博覽內設置的「職專.里程」專區，分為「今昔. 創未來」、「專業實踐」及「多元體驗」三個主題，介紹職專教育多年來為社會培育專才的貢獻，分享職專畢業生的成功故事，以及展示VTC為年輕人提供的互動和豐富多姿的學習體驗。屆時亦會展出由VTC師生開發的太陽能汽車SOPHIE，以及VTC學生多年來於紅點設計大獎中取得的得獎項目。

「培育人才」展區內設有「VTC職業資料庫」，VTC憑藉多年進行行業人力調查的經驗，透過職業資料庫為學生及在職人士提供一個規劃進修途徑和事業發展的工具。參加者可接受「職業評估」，評估採用著名的霍爾蘭（John Holland）職業類型論，只需回答24條簡單問題，便可初步了解自己的職業取向類型；之後參加者可在「VTC職業資料庫」進一步探索職業及進修資訊，包括近年新興職位、未來十大工作技能等求職趨勢。展覽亦特設職業體驗區，參觀人士可透過遊戲探索不同職業，如糕點師、保險理賠師及實驗室技術員等工作環境及技能需求，從而了解自己興趣及才華。

世界技能大賽有「技能界奧林匹克」之稱，VTC不少學生及畢業生曾代表香港參加大賽，不但屢獲佳績，更因「技能改變人生」。適逢今年香港參加世界技能大賽25周年，博覽特別設置「技能大賽回顧展」；透過圖片和文字回顧精英選手的成就，並會展示參賽制服、工具和作品等，與公眾分享比賽花絮；另外，曾參賽的選手會在博覽現場分享難忘感受及體驗。

博覽特設「活動廣場」，舉行多場專題講座及研討會，由政府官員、業界代表、教育專家等，分享行業發展趨勢。今日首場研討會以「設計的影響力：現代．未來」為主題，文化體育及旅遊局局長楊潤雄應邀出席與業界人士分享討論活用設計思維推動數碼轉型、大灣區的營商機遇及提升數碼技能等議題。來自澳洲、新加坡及中國內地教育界代表在「全球視野．面向未來」研討會中，分享培育國際視野的重要性及方法，以及推動學生參與跨文化合作經驗。

下午的「Industry Connect 與 CEO 對話」，出席的行政總裁分享業界人力需求，以及如何透過學生實習或參與合作項目為業界、學生和社區帶來影響等範疇。透過「霓裳星夢」時裝表演，香港知專設計學院（HKDI）展示傑出校友在不同設計領域，包括時裝、形象和舞台服裝的創意才能。

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責任編輯：王明芳