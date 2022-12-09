【強制檢測】42處納強檢　涉沙田禾輋邨、將軍澳東港城、大角咀君滙港等【附名單】

▲ 42幢大廈被納入強檢名單。（湯致遠攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月3日至12月9日期間，曾身處42個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月10日或12月11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

東涌迎東邨迎趣樓

青衣藍澄灣 5 座

粉嶺粉嶺中心 F 座

粉嶺牽晴間 1 座

粉嶺榮福中心 1 座

大埔太和邨安和樓

沙田穗禾苑慶安閣

沙田希爾頓中心 B 座

沙田晴碧花園 1 座

馬鞍山迎海．駿岸 6 座

馬鞍山海典居 5 座

馬鞍山天宇海 7A 座

屯門富泰邨寧泰樓

屯門恒福花園 4 座

元朗雍翠豪園 1 座

元朗鳳庭苑茵庭閣

天水圍嘉湖山莊翠湖居 5 座

將軍澳寶盈花園 5 座

將軍澳旭輝臺 2 座

將軍澳東港城 5 座

觀塘月華街40號萬福大廈

茶果嶺麗港城 15 座

九龍灣啟業邨啟寧樓

黃大仙天馬苑駿昇閣

黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍澤樓

油麻地駿發花園 3 座

紅磡利工街 9 號悅目

何文田皓畋 3 座

大角咀君滙港 1 座

大角咀富多來新邨富金樓

葵涌葵俊苑葵昌閣

荃灣海濱花園海濤閣

深井麗都花園 4 座

柴灣柴灣已婚警察宿舍 2 座

西灣河鯉景灣安明閣

鰂魚涌太古城鄱陽閣

北角康澤花園 B 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

大圍美松苑麗松閣

沙田禾輋邨富和樓

沙田禾輋邨協和樓

葵涌石籬二邨石榮樓

葵涌安蔭邨豐蔭樓

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責任編輯：黃悅晴