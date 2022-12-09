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【強制檢測】42處納強檢　涉沙田禾輋邨、將軍澳東港城、大角咀君滙港等【附名單】

社會 19:54 2022/12/09

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熱門 世界盃2022 保暖大法 法證先鋒V 兒童疫苗 李啟言 超市大搜查 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

42幢大廈被納入強檢名單。（湯致遠攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於12月3日至12月9日期間，曾身處42個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在12月10日或12月11日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

  • 東涌迎東邨迎趣樓
  • 青衣藍澄灣 5 座
  • 粉嶺粉嶺中心 F 座
  • 粉嶺牽晴間 1 座
  • 粉嶺榮福中心 1 座
  • 大埔太和邨安和樓
  • 沙田穗禾苑慶安閣
  • 沙田希爾頓中心 B 座
  • 沙田晴碧花園 1 座
  • 馬鞍山迎海．駿岸 6 座
  • 馬鞍山海典居 5 座
  • 馬鞍山天宇海 7A 座
  • 屯門富泰邨寧泰樓
  • 屯門恒福花園 4 座
  • 元朗雍翠豪園 1 座
  • 元朗鳳庭苑茵庭閣
  • 天水圍嘉湖山莊翠湖居 5 座
  • 將軍澳寶盈花園 5 座
  • 將軍澳旭輝臺 2 座
  • 將軍澳東港城 5 座
  • 觀塘月華街40號萬福大廈 
  • 茶果嶺麗港城 15 座
  • 九龍灣啟業邨啟寧樓
  • 黃大仙天馬苑駿昇閣
  • 黃大仙黃大仙下邨(一區) 龍澤樓
  • 油麻地駿發花園 3 座
  • 紅磡利工街 9 號悅目
  • 何文田皓畋 3 座
  • 大角咀君滙港 1 座
  • 大角咀富多來新邨富金樓
  • 葵涌葵俊苑葵昌閣
  • 荃灣海濱花園海濤閣
  • 深井麗都花園 4 座
  • 柴灣柴灣已婚警察宿舍 2 座
  • 西灣河鯉景灣安明閣
  • 鰂魚涌太古城鄱陽閣
  • 北角康澤花園 B 座

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 大圍美松苑麗松閣
  • 沙田禾輋邨富和樓
  • 沙田禾輋邨協和樓
  • 葵涌石籬二邨石榮樓
  • 葵涌安蔭邨豐蔭樓

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責任編輯：黃悅晴

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