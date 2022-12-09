【接棒家族】田中圭演不一樣的爸爸　女神石原里美首演母親角色

▲ 《接棒家族》

前田哲執導電影《接棒家族》，改編自作家瀨尾麻衣子「書店大賞」冠軍同名小說，由田中圭、永野芽郁、石原里美、岡田健史參演，詮釋跨越血緣關係的家人之間更純粹的愛與尊重。該片於日本連續8週佔據票房十大位置，賣破17億日圓，感動130萬觀眾。

其實倫理片是日本電影強項之一，這片描寫女主角優子輾轉在沒血緣關係的幾位父母之間，一共更改過4次姓氏，後來與廚藝了得的繼父森宮一起生活。

讓觀眾幸福地離場

導演前田哲憶述，在小說獲獎前已經被書名勾起興趣，更被女主角優子的第一句話「麻煩的是我完全不覺得自己是個不幸的小孩」深深吸引，即使從小便不斷更換父母跟姓氏，優子也沒有感到不幸，仍然正面樂觀，一直敞開心扉跟別人交流。

跟一般人完全不同的人生態度，令導演印象深刻，亦深信將小說改編成電影《接棒家族》必定能「讓觀眾幸福地離開戲院」。

於是請來《三更半夜想食蕉？》的拍檔橋本裕志再度擔任編劇，保留原著小說溫情洋溢的前提下，以獨特的敍事編排，將純文字的家庭故事昇華成既感人又有娛樂性的電影作品。

劇情張力大增

電影跟原著小說的最大分別，是電影劇本的前半部份改以雙線平行的手法，交錯發展優子與梨花兩位女性的故事線，直至電影後半部出現轉折點，優子與梨花的故事才開始連接，人物關係變得複雜，劇情張力大大增加，終於揭曉主角的「謊言」及「秘密」——絕妙的敍事編排與有別於原著的全新結局，牽動觀眾情緒，令電影更感動人。

《接棒家族》引人入勝的劇本，讓電影的3位主要演員永野芽郁、田中圭及石原聰美接到演出邀請後都爽快答應。

近期人氣急升的氣質美女永野芽郁，曾演出《妳在月夜裡閃耀光輝》與《電影之神》等電影，今次飾演主角森宮優子，和毫無血緣關係的繼父一起生活，懂事又聰明的她即使在學校被同學排擠，卻仍帶著微笑面對一切，同時又渴望著獨立生活。

永野芽郁配合角色

製作團隊表示，決定將優子一角交由永野芽郁演繹的理由，是因為永野本人開朗樂觀的個性，跟優子給人的印象非常吻合。

永野芽郁不但自己讀過原著小說，媽媽亦早已是忠實讀者，更「預言」了她的演出：「我媽媽早在讀過原著小說後就曾跟我說『如果這小說能拍成電影，我希望由你來演優子』！因此為了自己和媽媽，我將我的一切獻給了電影《接棒家族》。

戲中優子跟森宮那份『即使沒有血緣也能維繫深厚感情』的感動，讓我再次明白到人與人的交流連繫，能令一個人變得更強、活得更好。」

永野芽郁當年因為在一個記者會上哭得太漂亮，被網友譽為「仙女式哭泣」，在《接棒家族》有多場哭戲，依舊自然而帶著仙氣，美得令人心痛之餘，也讓觀眾大受感動！

田中圭做非常爸爸

《大叔的愛》、《總理之夫》及《好狗不見了》的人氣男星田中圭非常多產，新作《接棒家族》飾演跟女主角優子沒有血緣關係的繼父森宮，只有30多歲卻有一個18歲的繼女，廚藝了得的他著意跟女兒建立亦父亦友的關係。現實中，田中圭亦已為人父，育有一女。

他自然流露的父性，是他贏得森宮一角的最大理由。田中圭卻坦言，這次演出並沒像預期中活用到他身為人父的個人經驗：「讀劇本時，便覺得這種我從未見過的親子關係非常難處理；但卻因此而得到一次與別不同的拍攝體驗。

不過，雖然森宮是父親，一直打算活用自己的親身經驗，可是卻因為演我的女兒的永野芽郁，比我現實中的女兒的年齡大很多，結果我的個人經驗完全沒有用！哈哈！」

石原里美雙喜臨門

而日劇女神石原里美出道近20年，在《接棒家族》卻才首次演母親角色，漂亮的外表下暗藏著自由奔放、難以觸摸、甚至不擇手段的「魔女」氣息——為了年幼的繼女小咪，一再狩獵男性，改嫁以改變命運。看似無理自私的行為背後，卻藏著深深的母愛。

梨花的人物設定，跟石原里美一向給人的印象相當不同，製作團隊卻一致認為只有石原聰美能同時表現出梨花的兩種面貌。

石原里美也勇於接受挑戰，擁抱這個角色：「梨花是一個充滿謎團的角色。初讀劇本後，我對梨花的印象跟我讀完原著小說後一樣：為人溫柔、充滿溫情與愛，卻令人莫名神傷。」拍

拍完《接棒家族》後，不但為石原里美贏得日本電影學院「優秀女配角獎」，戲外的她今年也升呢當媽媽，好運氣兼「好孕氣」雙喜臨門。

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